Od pátečního rána až do sobotního odpoledne sbírali kriminalisté důkazy ke smrti mladé ženy v domě a jeho okolí ve Smetanově ulici. Poslední policisté z místa odjeli v sobotu před půl třetí odpoledne. Zaměřili se především na jeden z bytů v domě přímo naproti místa, kde byla mrtvá žena nalezena.

„Koukala jsem v pátek ráno z okna a viděla jsem tam na zemi nějaké věci. Myslela jsem si, že je to nějaký kabát, nebo co. Pak mi došlo, že to bylo tělo té ženy,“ svěřila se žena, která bydlí ve vedlejším vchodě. Místní od pátku nemluví o ničem jiném.

Totožnost mrtvé ženy z Chotěboře je známá. Kriminalisté stále nevylučují vraždu

Policisté zjišťovali, zda si bydlící něčeho nevšimli. „Celý den se policisté vyptávali všech lidí v domě jestli něco neviděli. Hlavně se zajímali o byty, které mají výhled do ulice. Já mám byt na druhé straně, takže jsem nic neviděl ani neslyšel,“ řekl jeden z obyvatel domu.

Byt, který policisté podrobně prohledávali, je až v posledním patře. Na jeho dveřích byly žluté policejní pásky jako pečetě. Jedna z nich je porušená. Policisté se do bytu vraceli opakovaně. Z místa i v sobotu odnášeli velké pytle s různými věcmi. Před vchodem do domu celý pátek i sobotu hlídali policisté v uniformách.

Co přesně a proč, se v Chotěboři stalo, není zatím jasné. „Doufám, že to brzy objasní, abychom se nemuseli bát vyjít na ulici,“ svěřila se v sobotu odpoledne jedna z obyvatelek domu.