Ota Z., dvaapadesátiletý bývalý profesionální voják a agent tajné služby se zkušenostmi s elektronickými zabezpečovacími systémy žil se svou o tři roky mladší manželkou Jitkou nejprve na sídlišti v Havlíčkově Brodě ve vojenském bytě. Poté si koupili dům v Zahradnického ulici a chatu nedaleko Brodu.

On byl domácí kutil, spíše klidné povahy. Ona si zařídila kadeřnický salon přímo v domě. Byla to Jitka, kdo v rodině vládl pevnou rukou. Po odchodu z armády nastoupil Ota Z. na ředitelství Českých drah. Tam si našel milenku. Když se to provalilo, vztah mezi Otou Z. a jeho ženou to doslova smrtelně poznamenalo. Ota Z. toužil po životní změně. Po čase (2018) s milenkou znovu navázal kontakt a byl rozhodnutý od manželky odejít. Jejich zájmy se totiž rozcházely a štval ho i pes, kterého jeho žena zbožňovala.

Jenže odejít nedokázal. Chtěl udržet rodinu do doby, než se děti úplně osamostatní. Jenže manželka mu nedokázal nevěru nikdy odpustit a při každé příležitosti mu ji vmetla do tváře. Stalo se to i osudné noci z 27. na 28. července loňského roku. Při hádce Ota Z. manželku zavraždil v jejich posteli. Rozhodl se, že se těla zbaví tak, že ho zatíží a hodí do vody. Policie pak ohlásil, že jeho žena odešla se psem ven a už se nevrátila. Jenže zkušení kriminalisté velmi rychle zjistili, že tu něco nehraje.

Vypnutý alarm

Ota Z. byl velmi zručný a dokázal opravit skoro vše. Garáž měl plnou nářadí a různých udělátek. Jeho oblíbenou hračkou ale bylo bezpečnostní zařízení v domě i kolem něj, které si sám navrhl a instaloval. Při zpětném nahlédnutí do systému kriminalisté zjistili, že v době kdy došlo k vraždě (mezi třetí a čtvrtou ráno), byl systém odblokován.

Domácí alarm musel Ota Z. odpojit, protože jinak by tělo nedostal z domu. V garáži si vzal popruhy a kompresor, kterým měl v plánu nahé tělo manželky zatížit a hodit do rybníku u obce Kámen. Jenže tělo po pár dnech vyplavalo. Našel ho náhodný svědek. „Myslel jsem si, že je to nějaká figurína, ale pak jsem uviděl ženské prso a ruky s prsteny,“ popsal svědek hrůzný nález. Jak je možné, že i přes zatížení zanedlouho ocitlo na hladině? Kompresor vážil jen šest kilogramů a to byla na tělo plné plynů příliš malá zátěž.

Kamerám se vyhnout nedá

Aby Ota Z. mohl tělo odvézt, musel ho naložit do auta a zvolit trasu. Jenže vyhnout se kamerám, kterých jsou ve městě desítky možná stovky, zvlášť v okolí centra města, je prakticky nemožné. Pro kriminalisty další důležitý střípek.

Poté, co hodil tělo do rybníku, vrátil se zpět do Havlíčkova Brodu. Ocitl se na sídlišti, kde předtím s manželkou bydleli a do jednoho z kontejnerů odhodil oblečení a manželčina psa, kterého předtím vlastní rukou zabil jako králíka. Když kriminalisté pátrali po signálu z telefonu oběti, zjistili, že se několik hodin pohyboval současně v blízkosti telefonu Oty Z. Vysvětlení bylo zřejmé, oba telefony měl u sebe, přestože manželka už byla nějakou dobu mrtvá. Mohl manželčin telefon nechat například ležet v domě na kuchyňské lince, jako že si ho tam zapomněla když odešla na procházku se psem, ale neudělal to.

Vrchol naivity – obyčejné karbanátky

Když kriminalisté prohlíželi počítač Oty Z., narazili v jeho vyhledávači na sice běžnou, ale v dané situaci podivnou aktivitu. Ota Z. pár hodin po vraždě na internetu hledal recept na karbanátky. Proč právě karbanátky? Protože manželka Oty Z. se dopředu s dcerou domluvila, že jim udělá k obědu právě karbanátky. Ota Z. to věděl, a proto pochutinu skutečně připravil. Předstíral tím, že je manželka udělala ještě předtím, než odešla se psem ven.

Kriminalisté byli přesvědčeni, že Ota Z. čin plánoval. Je pravda, že důvodů měl dost. Podle detektivů přípravu dosvědčuje nejen jeho povahová charakteristika (nepodléhá emocím), ale i svědectví chatařky nedaleko místa nálezu oběti. Podle ní se v noci den před činem kolem její chaty, která je nedaleko, pohybovalo podezřelé auto a člověk, který je postavou podobný Otovi Z. S jistotu ho ale poznat nedokázala. Podle detektivů si Ota Z. dopředu obhlížel terén, kde se těla zbaví. On to před soudem popřel a soud musel konstatovat, že je to příliš slabé důkazy. Stejně tak soud poznamenal, že kdyby Ota Z. čin plánoval, udělal by to jinak a lépe.