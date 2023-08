Trest za brutální vraždu kamaráda a napadení taxikáře vrchní soud snížil

Vrchní soud v Praze snížil trest teprve devatenáctiletému Jiřímu Balogovi z Chotěboře na Havlíčkobrodsku za brutální vraždu kamaráda a pokus o vraždu taxikáře z Havlíčkova Brodu. Baloga poslal letos v dubnu soud v Pardubicích do vězení na osmadvacet let. Hrozil mu i vyšší trest. Soud ale nakonec přihlédl k věku Baloga. Předsedkyně senátu Anna Sobotková tehdy doslova řekla, že doufá, že se dokáže Balog napravit. Vrchní soud mu nakonec dobu, po níž by se měl za mřížemi napravit, zkrátil o tři roky.

Jiří Balog z Chotěboře před pardubickým soudem. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Odvolací senát napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu a o náhradě nemajetkové újmy dvou poškozených. Znovu rozhodl tak, že obžalovaného při nezměněném výroku o vině odsoudil k úhrnnému výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání pětadvacet let do věznice se zvýšenou ostrahou,“ informovala mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. K důvodům snížení trestu se nevyjádřila. Rozsudek je tak pravomocný. Balog si proti němu může podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Jde ale o mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na pravomocně uložený trest. Balog navíc musí dvěma poškozeným zaplatit odškodné za způsobené duševní útrapy. Další nároky poškozených odkázal soud na řízení ve věcech občanskoprávních. Zdroj: Deník/Roman Martínek Balog nejprve napadl taxikáře Michala Milichovského s nožem v ruce 5. listopadu 2021 po cestě mezi Rozsochatcem a Chotěboří na Havlíčkobrodsku. Tehdy šlo doslova o boj na život a na smrt. Balog taxikáře zezadu bodl do krku. Pak přelezl na přední sedadlo a začal se s řidičem prát. Tomu se po nějaké době podařilo z auta dostat a utéct do lesa. Balog pak s autem ujel, a o několik kilometrů dál havaroval. Brutální vraždu kamaráda v Chotěboři Balog spáchal o několik měsíců později. Sešel se s ním pod záminkou kouření marihuany. Ve skutečnosti mu ale chtěl ukrást mobil a přenosný reproduktor. I v tomto případě šlo o loupežnou vraždu, navíc dopředu promyšlenou. Na schůzku si totiž vzal rukavice a kuchyňský nůž z domova. „Nevěřil jsem, že to udělám, ale nakonec jsem to udělal. Mohl jsem ho bodnout asi jedenáctkrát. Věci jsem si vzal,“ přiznal Balog. Po činu se zbavoval důkazů, včetně zakrváceného trička, kterým měl utírat krev poškozeného na obličeji. Balog konzumoval drogy, alkohol a užíval léky na deprese. Navíc si o sobě myslel, že je něco víc než ostatní, podle znalců je sociopat. Balog byl podle nich v podstatě časovanou bombou. Nebyl nikdy trestán, ale pověstný bod zlomu nastal, když se s ním rozešla jeho přítelkyně. Boj na život a na smrt u Brodu: taxikář popisuje napadení za jízdy. Horor naživo Balog podle soudu spáchal naprosto chladnokrevné a bezcitné činy, z nichž vražda mladíka navíc postrádá motiv. „Řekl jste nám tady, že jsme prostý lid, který vás nemůže pochopit. Ano, my nemůžeme pochopit, jak jste mohl být schopen těchto činů. Postrádáme u vás jakoukoli lítost a sebereflexi. Máte na svědomí nelítostné a likvidační činy bez jakýchkoli výčitek svědomí,“ řekla Balogovi předsedkyně Sobotková důrazným hlasem.

