Vraždu třicetileté ženy v Chotěboři z loňského února začal řešit ve čtvrtek jedenáctého ledna soud v Pardubicích. Na lavici obžalovaných usedl šestadvacetiletý Petr Vrabec. Obžaloba ho viní z toho, že poškozenou ženu z Olomoucka během sexu zardousil. Za to mu hrozí trest na patnáct až dvacet let, případně i výjimečný trest.

„Cílem obžalovaného bylo poškozenou v průběhu soulože usmrtit,“ uvedla při čtení obžaloby státní zástupkyně Lenka Faltusová. Vrabec ale u soudu odmítl, že by chtěl ženu zabít. „Zpanikařil jsem, protože jsem nezavolal záchranku. Nechtěl jsem to udělat naschvál,“ řekl Vrabec u soudu.

Jeho jednání bylo podle něj ovlivněno alkoholem. „Když jsem šel z koupelny, nehýbala se. Pokoušel jsem se o resuscitaci, ale marně,“ popsal dál Vrabec. Když zjistil, že je žena mrtvá, částečně ji oblékl a vynesl ji do parčíku před domem. Tam ji položil na zem blízko odpadkového koše. „Nic lepšího mne nenapadlo,“ komentoval to Vrabec u soudu.

V bytě i domě po sobě uklidil. Pak si šel asi na půl hodiny odpočinout a odjel za matkou na Čáslavsko, kde pomáhal se stěhováním a pohřbíváním psa. Několik hodin po činu si pro něj přišla policie do tamní restaurace. Vrabce policisté obvinili z vraždy a soud ho poslal do vazby.

Soud vyslechl znalce, kteří ho označili za morálně necitlivého a jeho náprava je do budoucna podle znalců nepříznivá. Vrabec měl v minulosti problémy se zákonem.

U pardubického soudu Vrabec také zmínil, že podobné sexuální praktiky prováděl i s jinými ženami v minulosti a nikdy se nic nestalo. Soud přečetl i výpověď ženy, která s Vrabcem dřív chodila. Ta potvrdila, že po ní Vrabec požadoval neobvyklé sexuální praktiky. „Jednou jsme měli v koupelně sex. On mi najednou přes hlavu přehodil ručník a začal mě dusit. Překvapilo mě to a pamatuji si jen to, jak jsem se probrala ve vaně,“ uvedla žena do protokolu. Vrabec se před ženou netajil tím, že mu podobné praktiky dělají dobře a zvyšují sexuální vzrušení.

Požádala ho o cigaretu

Žena, kterou Vrabec zavraždil v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, pochází z Olomoucka. Pár měsíců před setkáním s vrahem porodila císařským řezem chlapce. Podle její matky byla problematická už od mládí. V dospělosti se problémy ještě více vyhrotily.

Vrabec se se svou obětí seznámil v osudný den na vlakovém nádraží v Chotěboři. Žena ho požádala o cigaretu a sháněla se po hotelu. Vrabec jí nabídl, že by mohla přespat u něj v bytě. Když žena souhlasila, šli ještě společně nakoupit alkohol a cigarety.

Soud ve čtvrtek odpoledne vyslechne ještě znalce sexuologa. Zaznít by mohly závěrečné řeči. Zda padne rozsudek ještě ve čtvrtek, není jasné.

