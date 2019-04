Čtyřiatřicetiletý Charvát se snažil odvolací soud přesvědčit, že v žádném případě neměl v úmyslu svou oběť zavraždit, což se mu ale nepodařilo.

Čin se odehrál loni 6. června. Charvát tehdy bodl ženu do hrudníku. Ta přežila jen díky včasné lékařské pomoci. Bodnutí předcházela hádka, během níž Charvát omotal ženě kolem hlavy lepicí pásku. Dohnala ho k tomu žárlivost poté, co si v mobilu přítelkyně přečetl komunikaci se sexuálním podtextem s jiným člověkem. Charvát po nějaké době ženě pásku přeřízl nožem a prudce ji z hlavy strhl, čímž ji vytrhl chomáč vlasů.

Pak na ženu zaútočil na chodbě bytu. Levou rukou ji chytil zezadu do takzvané kravaty a bodl ji do hrudníku nůž, který měl v pravé ruce. Poté, co se oběť svezla na zem, nechal ji i se zabodnutým nožem v hrudníku ležet na zemi a odešel do svého pokoje. Charvátovi hrozil trest od deseti do osmnácti let. Nižší trest dostal hlavně proto, že oběť vražedný útok přežila.