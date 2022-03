Agresivní chování si muž začal podle obžaloby vybíjet už loni v srpnu. „Všechno co splachujete, leze k nám do kanalizace. Vezmu kulovnici a všechno to tady vystřílím,“ řval obviněný na celou ulici loni 27. července. Sousedi měli z muže obrovský strach, proto jeho chování oznámili policii.