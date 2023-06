„Podnět jsme přijali, v současné době provádíme ve věci šetření,“ konstatovala Lébrová bez dalších podrobností. Po telefonu pak ještě dodala, že zatím nebyly zahájeny takzvané úkony trestního řízení pro nějaký konkrétní trestný čin.

Ředitel gymnázia Hynek Bouchal se o policejním vyšetřování dozvěděl až od reportéra Deníku, ale podle jeho názoru není co vyšetřovat. „Nic o tom nevím. Slyším to od vás poprvé. Už dříve jsme celou situaci konzultovali s našimi právníky a podle jejich názoru tu nejde o nic, co by mělo mít ještě trestněprávní rozměr,“ je si jistý Bouchal.

Dobré jméno školy

Rodiče škole například vyčítali, že se učitelé ke studentkám chovali nevhodně mnohem delší dobu, až několik let. Vedení školy před tím podle nich zavíralo oči a začalo věc řešit, až když se vzbouřilo více rodičů.

„Ve škole máme zpětnou vazbu v podobě anonymní schránky, kam studenti mohou házet své podněty. V minulosti se nic takového neobjevilo. Reagovali jsme až na konkrétní věci týkající se dvou učitelů. Pokud si někdo něco povídá na ulici, tak to pro mne není podnět,“ řekl Bouchal, který je celou kauzou znechucen a demotivován.

„Celé to poškozuje dobré jméno školy. Když se objevily problémy, okamžitě jsme na ně zareagovali ve spolupráci s třídní učitelkou a školní psycholožkou,“ upozornil Bouchal.

Opilý učitel?

Rodiče nyní poukazují na to, že problémy nemají ve škole jen zmínění dva učitelé, ale i další. Jeden z nich podle rodičů chodil do školy opilý.

„To jsou pomluvy, které musím kategoricky odmítnout. Aby někdo chodil do školy pod vlivem alkoholu, je naprosto absurdní a museli bychom z toho vyvodit okamžité důsledky,“ ujišťuje ředitel školy Bouchal.

Co konkrétně bude na škole policie prověřovat, není zatím úplně jasné. Dosud nejsou žádné informace, že by učitelé studentky obtěžovali fyzicky či je nějak neadekvátně trestali či ponižovali.