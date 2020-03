Když se na sociálních sítích před třemi lety objevila prosba o pomoc a podporu pro onkologicky nemocného čtyřletého Vojtíška z Chotěboře na Havlíčkobrodsku, zvedla se obrovská vlna solidarity mezi lidmi po celé zemi. Na zveřejněný účet začaly chodit desítky tisíc korun od nejrůznějších dárců. Ti, co nemohli přispět penězi, rozhodli se poslat nejrůznější potřebné věci. Jenže někteří z dárců začali mít po čase obavy, zda vůbec nemocný Vojtíšek existuje. Proto podali trestní oznámení. Jak se ukázalo, jejich pochybnosti byly správné.

Případem se dlouhé měsíce zabývali kriminalisté z Havlíčkova Brodu. Vyšetřování jim komplikoval fakt, že poškození byli z celé republiky. Případ se jim podařilo uzavřít až v těchto dnech návrhem na podání obžaloby na dvě obviněné ženy z Chotěboře.

Podle informací Deníku jde o dvaačtyřicetiletou Vladimíru Konečnou a její devatenáctiletou dceru. Kauzu už má na stole státní zástupce. Případem by se měl zabývat Okresní soud v Havlíčkově Brodě. „Kriminalisté obě ženy obvinili z trestného činu podvodu. V případě prokázání viny jim hrozí trest od jednoho do pěti let,“ řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Z téhož trestného činu měla být obviněna i další třiačtyřicetiletá žena. Ta ale zemřela při dopravní nehodě.

Kriminalisté obě obviněné ženy viní z toho, že v průběhu roku 2017 založily na sociální síti Facebook uzavřenou skupinu Podpora pro Vojtíška, jejímž prostřednictvím žádaly dárce po celé republice o peníze a materiální pomoc. „Vojtíšek byl fiktivní a smyšlenou osobou. Ženy uvedly v omyl nejméně sto padesát osm poškozených, kteří vůbec netušili, že onkologicky nemocný chlapec neexistuje,“ uvedla Dana Čírtková.

Ženy se podle policie obohatily o zhruba dvě stě šedesát tisíc korun a další materiální pomoc v celkové výši téměř dvaačtyřicet tisíc korun. Stránky na sociální síti podle kriminalistů spravovaly další dvě ženy. Jedna, která v průběhu vyšetřování zemřela, byla přímo napojená na obě obviněné a předávala informace druhé správkyni, jež si ale získané informace dále neověřovala a na sbírku také sama poskytovala finanční příspěvky. Neověřené informace o sbírce zároveň předávala dalším členům skupiny a tím rozšiřovala počet přispěvatelů, zejména z okruhu svých známých, kteří pak na sbírku zasílali finanční nebo materiální příspěvky,“ podotkla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Vladimíra Konečná byla v dubnu 2018 odsouzena za rozsáhlé finanční podvody na tři roky. Z výkonu trestu byla propuštěna nedávno. Její dcera je stíhána na svobodě.

Na podvod upozornili lidé, kteří začali mít podezření poté, co na internetu z článků na Deník.cz zjistili, že Konečná měla v minulosti problémy se zákonem. „Upozornila jsem na to ostatní ve skupině, ale dlouho si nikdo nechtěl připustit, že by mohlo jít o podvod. Byli ale i tací, kteří se snažili zjistit, jak to je,“ svěřila se Deníku už před časem Soňa Mikešová z Karlovarska, která sama menší částkou na falešnou sbírku přispěla.