Vyprahlý prospektor z východu ovšem neholdoval, tak jako náš legendární westernový hrdina, Kolalokově lihuprostému osvěžujícímu nápoji, ale toužil po omamných požitcích ještě sladších a lahodnějších. "Jenže se mu do nich nechtělo investovat ani půl centu, a tak se jal uloupit čokoládové Studentské pečetě různých druhů za téměř 600 korun, které nacpal pod oblečení a odešel bez zaplacení," popsala případ krádeže v obchodním domě havlíčkobrodská městská policie.

Podezřelého pioneera z Poddunajské nížiny si ale už od začátku pohlídal protřelý pinkerton, lapnul ho hned za pokladnou a desperát byl i se Zlatou edicí čokoládovny Orion předán přivolaným mužům zákona. Žádné „Smith and Wessony“ však tentokrát nepromluvily.

Čokoládový Joe musel celý lup zase pěkně vrátit zpátky do koloniálu a i když ho šerif nestrčil rovnou do chládku, na pamětnou před odjezdem do prérie cizinec stejně vyfásnul sice už ne tak příjemnou, ale zato asi desetkrát tučnější „pečiatku“ – vyměřenou finanční kauci. A nevratnou! I v tom našem dnešním divokém eurozápadě prostě platí to nesmrtelé: „ Ať padouch nebo hrdina, my jsme jedna EU rodina!

Autorem textu je Městská policie Havlíčkův Brod