Je mi to líto. Byla to chyba, kterou už nevrátím. Těmito slovy reagoval jednasedmdesátiletý Jiří Procházka z Jihlavy u soudu v Havlíčkově Brodě, který ve čtvrtek řešil tragickou dopravní nehodu z předloňského května u Svatého Kříže. Při nehodě na místě zemřel jeden člověk a další dva byli zraněni. Vinu na nehodě nese právě jednasedmdesátiletý muž z Jihlavy.

Soudce Jiří Doležal potrestal Procházku dvěma a půl lety vězení. Trest mu soud vzhledem k jeho pokornému postoji a trestní bezúhonnosti odložil na zkušební dobu tří a půl let. „Obviněný není žádný silniční pirát. Je ale pravdou, že svou nepozorností a nedbalostí během řízení způsobil tragický následek. Kvůli němu zbytečně zemřel člověk, který se vracel domů,“ poznamenal soudce Doležal.

Kromě podmíněného trestu dostal Procházka zákaz řízení na pět let. Podle soudu byl mimo jiné problém v tom, že obviněný neměl lékařské osvědčení, že může ve svém věku ještě řídit. Soud také poškozeným přiznal náhradu škody přes 300 tisíc korun. Větší část už uhradila pojišťovna. Se zbytkem nároku byli pozůstalí i poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek 13. května 2021 odpoledne na křižovatce u obce Svatý Kříž poblíž Havlíčkova Brodu. Procházka se tehdy se svými dvěma příbuznými ve Škodě Fabia vracel z Liberce do Jihlavy. Přitom přehlédl odbočující auto, v němž seděl poškozený, a zezadu do něj narazil. Auto poškozeného vylétlo do protisměru, kde se střetlo s nákladním autem. Náraz způsobil další odmrštění auta pod jiné nákladní auto jedoucí v opačném směru. Třiašedesátiletý řidič při nehodě utrpěl smrtelná zranění, kterým na místě podlehl. „Toto místo je velmi nebezpečné a řidiči musejí dát velký pozor. Už jsme na našem soudě podobné případy z toho místa řešili,“ poznamenal soudce Doležal.

Vyšetřování příčin nehody ukázalo, že řidič, který nehodu nepřežil, nebyl připoutaný. Údajně kvůli zdravotním problémům. Detailněji je soud neřešil. Pojišťovna pak podle zmocněnce poškozených kvůli nepřipoutání krátila odškodné pro pozůstalé o třicet procent. Rozsudek zatím není pravomocný. Soud bude čekat na vyjádření státního zástupce a zmocněnce.