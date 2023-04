/VIDEO/ Do vězení na osmadvacet let poslal ve středu 12. dubna soud v Pardubicích teprve devatenáctiletého mladíka Jiřího Baloga za pokus o vraždu taxikáře a za vraždu kamaráda v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Výjimečný trest, který si má Balog odsedět v nejpřísnějším vězení se zvýšenou ostrahou, trest není pravomocný.

Jiří Balog před pardubickým soudem. K trestu se vyjádřila státní zástupkyně Lenka Faltusová. | Video: Deník/Roman Martínek

Státní zástupkyně i obžalovaný si nechali lhůtu na případné odvolání. Balogovi hrozilo až třicet let nebo doživotí. „Vyšší trest jsme neukládali jen proto, že jste ještě mladý člověk a doufáme, že se dokážete změnit,“ zamířila svá slova předsedkyně senátu Anna Sobotková přímo do očí Baloga.

Podle soudu šlo o naprosto chladnokrevné a bezcitné činy, z nichž vražda mladíka navíc postrádá motiv. „Řekl jste nám tady, že jsme prostý lid, který vás nemůže pochopit. Ano, my nemůžeme pochopit, jak jste mohl být schopen těchto činů. Postrádáme u vás jakoukoli lítost a sebereflexi. Máte na svědomí nelítostné a likvidační činy bez jakýchkoli výčitek svědomí,“ řekla Balogovi předsedkyně důrazným hlasem.

Napadení taxikáře popsala Sobotková jako boj na život a na smrt. „Bodal jste poškozeného nožem do krku, bodal jste ho do těla, vykopl z auta a pak za ním ještě běžel. Vy jste ho chtěl zabít,“ vyčítala Balogovi soudkyně.

Jeho obhájce Slavomír Koreček v závěrečné řeči namítal, že jeho klient nechtěl taxikáře rozhodně zabít, ale ukrást mu auto. „Soud by měl změnit právní kvalifikaci z pokusu o vraždu na loupež,“ hájil Baloga Koreček a požadoval trest pod samou spodní hranici trestní sazby.

Soud neuvěřil ani slibům obžalovaného, že za dobu, co je ve vazbě, se stal jiným člověkem, k čemuž mu dopomohlo obrácení se na víru. „Vstoupil jsem k svědkům Jehovovým a nyní čekám na křest jako zvěstovatel,“ líčil soudu Balog. Ten v závěrečné řeči řekl, že je mu všeho líto a bude se snažit oběti i pozůstalé odškodnit. Soud jim přiřkl milionové částky. Poškozenému taxikáři Michalu Milichovskému má Balog zaplatit jen za nemajetkovou újmu milion korun. „Víte, proč jsme mu přiznali milion korun? Protože bojoval o život,“ odpověděla si na řečnickou otázku předsedkyně senátu Sobotková.

Taxikář Milichovský jezdí dodnes. Má však zásadně omezený pohyb na pořezané ruce. Podle něj je uložený trest odpovídající. „Není ani podstatné, jaký dostal trest, byť ho považuji za adekvátní, ale to, že k té vraždě v Chotěboři nemuselo vůbec dojít. To si opravdu myslím,“ komentoval rozsudek Milichovský.

Ten narážel na fakt, že po jeho napadení 5. listopadu 2021 požádala policie soud v Havlíčkově Brodě, aby poslal Baloga do vazby. Tehdy byl obviněn pouze z loupeže. Soud to ale neudělal a Balog zůstal na svobodě. Krátce byl hospitalizován na psychiatrii. V lednu 2022 obdržela policie posudky, na jejichž základě Baloga obvinila z pokusu o vraždu. O vazbu ale tehdy už nepožádala. Podle žalobkyně Faltusové se zřejmě policie domnívala, že by soud rozhodl stejně jako v listopadu.

Chladnokrevně ho zavraždil v lese

Jenže Balog 16. března vylákal do lesa v Chotěboři svého kamaráda a tam ho dvanácti bodnými ranami, z toho deset bylo do krku, chladnokrevně zavraždil. Balog u soudu nedokázal vysvětlit, proč to vlastně udělal. „Chtěl jsem si vybít vztek,“ řekl Balog. Jeho vztek měl pramenit z toho, že se s ním rozešla dívka. Oběti vzal mobil a přenosný reproduktor.

O úmyslu zabít mladíka svědčilo podle soudu i to, že byl na kameře zachycen, jak jde s kamarádem přes město a na rukách měl přitom gumové rukavice a v kapse kuchyňský nůž. Když šel zpátky, měl ještě v kapse tričko od krve, kterým utíral krev z vražedného nástroje a těla oběti. „To, že jsme nezjistili, jaký byl váš motiv tohoto činu, je vlastně ještě horší, než kdyby jste nějaký měl,“ uvedla předsedkyně Sobotková.

Kromě trestu se musí Balog i ambulantně léčit na psychiatrii. Podle znalců trpí smíšenou poruchou osobnosti s narcistickými rysy, impulsivním jednáním v kombinaci s užíváním návykových látek.

Státní zástupkyně Faltusová navrhovala Balogovi třicetiletý trest. Ten soud neuložil, protože jde o mladého člověka a chce mu dát ještě šanci se změnit. „S trestem jsem spokojená, přestože považuji obžalovaného za mimořádně nebezpečného. Podle znalců bude jeho náprava velmi problematická,“ zhodnotila verdikt Faltusová.

Pokud se některá ze stran odvolá, bude se kauzou ještě zabývat Vrchní soud v Praze.