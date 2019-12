Odpověď je, jak by se dalo očekávat, negativní. Kamery ani ochranka v takové situaci totiž příliš nepomohou. „Nemocnice Jihlava samozřejmě zabezpečená není a není nejspíš žádná nemocnice,“ uvedla mluvčí nemocnice v krajském městě Monika Zachrlová s tím, že ostravská tragédie se stala v čekárně a tam může přijít kdokoliv. V podobném duchu pak odpověděla i Petra Černo, mluvčí nemocnic v Pelhřimově a Havlíkově Brodě. „Snad kdyby všechny vstupy do všech nemocnic byly vybaveny bezpečnostními rámy a bezpečnostní hlídkou,“ uvažovala nahlas.

Pokud by se už útok podobný tomu úternímu odehrál, nemocnice v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě mají vypracované takzvané krizové a traumatologické plány, které přesně stanoví postup při krizových situacích ve zdravotnickém zařízení. Taktéž se každoročně různé situace trénují společně s policií, hasiči a záchranáři. Taktické cvičení zaměřené na ochranu měkkých cílů letos na podzim absolvovala také zhruba padesátka zaměstnanců novoměstské nemocnice. „Po Novém roce bychom ho mohli opakovat,“ dodala mluvčí nemocnice Tamara Pecková Homolová.

Nemocnice v Novém městě na Moravě má vypracovaný krizový plán, v Třebíči disponují plánem krizové připravenosti, Jihlava pak má traumaplán pro případ většího množství zraněných. „Je to svolávací systém, do kterého jsou zapojeni zdravotníci i nezdravotnický personál, jsou povoláváni z domu a podobně. V tomto případě by byl tedy nejspíš okamžitě spuštěn, spouští se na urgentním příjmu,“ vysvětlila Zachrlová.

Zaměstnanci nemocnic napříč krajem jsou úterní tragédií šokováni. „Jsme otřeseni, podobná událost se může stát i u nás, a soucítíme s rodinami obětí,“ uzavřela Pecková Homolová.