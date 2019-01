Obviněný z vraždy patnáctileté Petry ukradl sestře kytaru, jinému auto a vloupal se do chaty. Jako mladistvý byl v pasťáku.

Tomáš Zavřel. | Foto: www.facebook.com

Na Tomáše Zavřela z Jihlavy, obviněného z vraždy patnáctileté Petry z Jihlavska, se vztahovala amnestie. Prezident mu prominul tresty za vloupání a krádeže. Zavřel byl amnestován hned dvakrát, protože byl v loňském roce dvakrát odsouzen.

V lednu dostal podmínku a v srpnu obecně prospěšné práce. První amnestii jihlavský okresní soud Zavřelovi úředně potvrdil letos na začátku února, v druhém případě to bylo 6. března, tedy pouhých deset dní před brutální vraždou v Havířské ulici v Jihlavě.

Do udělení amnestie měl být Zavřel na příkaz soudu pod dohledem Probační a mediační služby, která sleduje chování odsouzených na svobodě. „Tohoto klienta máme stále v evidenci, protože usne-sení o udělení amnestie ještě nenabylo právní moci," sdělila Deníku Hana Kuklová z Probační a mediační služby v Jihlavě. Odmítla ale sdělit, jak se Zavřel během podmíněného odsouzení na svobodě choval. „Tyto informace vám sdělit nemůžeme, protože byl odsouzen jako mladistvý," vysvětlila Hana Kuklová. Podle informací Deníku se Zavřel v podmínce dopustil další krádeže. Pokud by prezident nevyhlásil amnestii, byl by Zavřel až do konce letošního července v podmínce a musel by odpracovat tři sta hodin obecně prospěšných prací.

Tomáš Zavřel měl ze všech tří obviněných v souvislosti s vraždou patnáctileté Petry největší problémy se zákonem. Jako mladistvý strávil nějakou dobu v diagnostickém ústavu, odkud utíkal. Drobnější trest přišel v dubnu 2011, kdy od jihlavského magistrátu dostal zákaz řízení všech motorových vozidel na čtrnáct měsíců.

Jako mladistvý byl také poprvé odsouzen. Bylo to 31. března 2011 před Okresním soudem v Jihlavě kvůli vloupání do chaty ve Chvalčově na Kroměřížsku z dubna 2010. Tehdy mu bylo sedmnáct let a ještě společně se dvěma podobně starými kamarády se v lokalitě zvané „Na Sweigrovce" vloupali do chaty tím způsobem, že Zavřel vykopl dveře. Z chaty si odnesli sedm měděných nástěnných světel za deset a půl tisíce korun. Zavřel byl odsouzen k osmdesáti hodinám obecně prospěšných prací a s kumpány musel uhradit způsobenou škodu.

Tomáš Zavřel se neštítil okrást ani svou o rok starší sestru. V červnu 2009 z bytu v Březinově ulici jí ukradl kytaru, kytarové kombo, digitální kytarovou ladičku, řemen na kytaru, kabel a obal na kytaru v celkové hodnotě přes jedenáct tisíc korun. Za to byl odsouzen až loni v lednu. Tehdy soudce zrušil předchozí rozsudek za vloupání do chaty na Kroměřížsku a Zavřela nově odsoudil k souhrnnému trestu na sedm měsíců s podmíněným odkladem na osmnáct měsíců. Soudce Zdeněk Chalupa tehdy nad Zavřelem vyslovil takzvaný dohled. Celou dobu měl být pod dozorem úředníků z Probační a mediační služby, kterým se měl pravidelně hlásit. To utnula amnestie.

Deník zjistil, že Tomáš Zavřel i v podmínce dál páchal trestnou činnost. Ani ne dva měsíce po lednovém rozsudku ještě s třemi kumpány ukradl 21. března auto, které patřilo bratrovi jednomu ze zlodějů, a odvezli ho na pole u dálničního přivaděče u Jihlavy. Auto řídil Zavřel, přestože měl zákaz řízení. Mladík, který pomohl ukrást auto svého bratra, se vrátil domů a klíče od auta položil na poličku. Mezitím se Zavřel ještě s dvěma mladíky snažili z auta odmontovat kola. To se jim ale nepodařilo, a tak z něj ukradli baterii, rezervní kolo, plastový výlisek k uložení nářadí, odmontovali anténu, neonové osvětlení, obě registrační značky a věci ukryli v lese. Dva ze zlodějů pak do auta naházeli suchou trávu a auto zapálili, aby zahladili stopy. Majiteli způsobili škodu přes 86 tisíc korun. Tomáš Zavřel byl za krádež auta pravomocně odsouzen loni v srpnu. Dostal 300 hodin obecně prospěšných prací. Ani ty nemusel díky amnestii odpracovat.

Dvacetiletý Michal Kisiov, který je obviněný z vraždy Petry, nikdy soudně trestán nebyl. Podle informací Deníku pouze podával vysvětlení k loupežnému přepadení, kterého se ale neúčastnil.

Doležal kradl

Třetím obviněným kvůli vraždě Petry je devatenáctiletý Jakub Doležal. Podle policie vraždě přihlížel a neudělal nic, aby dívce pomohl. Navíc pomáhal s odklízením těla mrtvé Petry. Doležal byl souzen také jako mladistvý.

V únoru 2011 se měl ještě s dalšími třemi kamarády vloupat do bývalé Základní školy ve Velkém Beranově na Jihlavsku, odkud si odnesli elektrocentrálu Honda za čtrnáct a půl tisíce korun. Stroj následně prodali za pět set korun konkrétní osobě. Tehdy státní zástupce stíhávání Jakuba Doležala na dvanáct měsíců podmínečně zastavil.

Podmínku měl do 31. prosince 2012. Jenže tři dny před vypršením podmínky Doležal vlezl do skladu Tesca v Jihlavě, odkud ukradl čtrnáct prázdných pivních přepravek za čtrnáct set korun. Do skladu se dostal tak, že přelezl třímetrový plot a přepravky házel přes plot, kde je sbírali jeho dva kamarádi. Pět přepravek pak šli vrátit do Tesca, kde za ně dostali pět set korun. Ostatní přepravky si chtěli odnést, ale i s lupem je přistihli strážníci městské policie.

Letos v únoru byl Jakub Doležal za krádež v Tescu odsouzen k odpracování sto hodin obecně prospěšných prací.