K vloupání do sklepa na zajištěném pozemku na ulici 5. května došlo v době od pátku 4. února do čtvrtečního večera 17. února. „Pachatel budovu prohledal a odcizil výčepní zařízení, včetně chlazení. Dále se vloupal do hospodářské budovy, odkud si odnesl plotová prkna,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.