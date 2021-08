Před pardubickým soudem v pondělí ráno opět stanula 50letá žena z Havlíčkova Brodu, která ukončila půlroční soužití s mužem paličkou na maso a nožem. Jejich vánoční hádka totiž vyvrcholila fyzickým napadením, kdy žena muže několikrát uhodila paličkou na maso do čela a poté ho ještě dvakrát bodla nožem. Od soudu za to dostala deset let za mřížemi.

Hádka na první svátek vánoční začala výčitkou, že žena nedostala ani jeden vánoční dárek, zatímco ona jich dala partnerovi hned několik. „Bylo to vyústění toho, že jsem byla nevyspalá. Nenechal mě vyspat, protože si pořád chodil vařit kávu a zakouřit. Už jsem to nezvládala, proto jsem ho i prosila, aby odešel,“ vysvětlovala obžalovaná.

Muž ale odejít odmítl, podle ženy dokonce vzal jednoho z jejích psů a přiložil mu ke krku nůž, druhému měl kroutit krkem. „V dřívějších výpovědích jste nic takového neřekla, až postupně jste začala přidávat obavy o psy, najednou měl kroutit psovi krkem, pak mu měl držet pod krkem nůž. Pak jste přidala i strach o sebe,“ upozornila soudkyně Anna Sobotková obžalovanou ženu na rozpory ve výpovědích.

Soud v pondělí vyslechl také napadeného muže, který skončil po útoku s těžkým zraněním v nemocnici. „Odpoledne jsem udělal řízky, salát, najednou dostala nervy, vytáhla paličku na řízky a mlátila mě po hlavě. Byla rozzlobená a vyčítala mi, že jsem jí nedal dárek,“ vzpomněl muž, který podle svých slov měl psy rád. I podle sousedů je neustále chodil venčit.

Paličkou na maso, osazenou z jedné strany hroty, ale útok neskončil. Když se muži podařilo útočnici nástroj vyrazit z rukou, našla si obžalovaná jinou zbraň. „Následně obžalovaná s úmyslem usmrtit poškozeného vzala z kuchyňské linky nůž o délce zhruba 32 centimetrů, kterým ho bodla do zad a poté, co se k ní muž otočil čelem, tak se slovy, že jej zabije, ho pravděpodobně stejným nožem nejméně jednou bodla do přední strany hrudníku,“ popsala státní zástupkyně Lenka Faltusová. Když soudkyně nůž muži ukázala, uvedl, že jej poznává, a dodal také, že ho chce vrátit, protože ho dostal jako dárek od bratra.

Nožem ho žena bodla do jater a pak také do plíce. „Doktor mi řekl, že jsem se podruhé narodil, protože mě bodla dva centimetry od srdce,“ prohlásil poškozený. Žena sice tvrdila, že je nevinná, přesto celou událost detailně popsala a přiznala, že na muže zaútočila jak paličkou, tak nožem. „Tvrdíte že jste nevinna, protože se vám nelíbí slovo vražda, ale usmrtit můžete i tím, co jste udělala. Byla jste srozuměna s tím, že mu můžete poškodit životně důležité orgány, kdyby mu nebyl udělán chirurgický zákrok, tak by zemřel,“ reagovala na to soudkyně.

Žena ale po útoku nechala muže z bytu odejít a šla si lehnout. Později policii řekla, že hned usnula. Muž si zatím sedl na schody, kde přečkal noc. „Měl jsem strach o život, tak jsem šel na schody, tam jsem seděl, nemohl jsem pořádně dýchat,“ řekl. Neměl si prý jak zavolat pomoc, protože mu prý přítelkyně den předtím hodila mobilem o zem.

Kolem šla však sousedka, která se ho vyptávala, zda potřebuje pomoc. „Sklonil jsem se, aby neviděla krev a odešla. Nechtěl jsem se chlubit tím, že mě zmlátila přítelkyně,“ vysvětlil poraněný.

Ženu k ránu ale vzbudil divný zápach. Když se šla podívat, zjistila, že byt je pod vodou, jeden pes je mrtvý a že hoří záchod. Zavolala proto hasiče, kteří museli z bytovky evakuovat tři desítky lidí. „Věděl, že si beru prášky na spaní, chtěl mě tam upálit,“ dodala obžalovaná. Muž je podezřelý ze založení požáru, kvůli čemuž je také ve vazbě, před soudem ale řekl, že nikdy nic nezapálil. „Říkali, že jsem podezřelý z toho, že jsem ohrozil několik lidí, ale já jsem nic neudělal,“ řekl.

„Můžeme si myslet, jak to s tím požárem bylo, ale to není předmětem tohoto řízení. Na skutku, který se stal předtím to nic nemění a my nemáme pochybnosti o tom, že se skutečně stal, jak je popsáno v obžalobě,“ zakončila soudkyně, která ženě sdělila i její trest.

Za pokus o vraždu partnera stráví 10 let ve věznici s ostrahou. Zatímco státní zástupkyně se vzdala práva na odvolání, odsouzená si ponechala lhůtu.