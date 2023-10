Událost se stala loni 8. dubna kolem půl páté odpoledne v prodejně Teta na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě. Sodomková železnou tyčí udeřila prodavačku dvakrát do hlavy a jednou do ramene. S tržnou ranou na hlavě musela prodavačka na ošetření do nemocnice. Později se u ní projevily úzkostné stavy léčené antidepresivy.

Sodomková se do obchodu vrátila s téměř půl metru dlouhou železnou tyčí. Prodavačku mlátila do hlavy a ramene. „Šlo o dopředu promyšlený, velmi závažný útok msty se zbraní,“ upozornila na společenskou nebezpečnost činu okresní státní zástupkyně Zdeňka Tománková.

Sodomkovou policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Za to jí hrozil trest od tří do deseti let. Kauzou se nedávno zabýval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Sodomková u soudu řekla, že jí vše mrzí. Pamatovala si, že byla na místě a měla s sebou železnou tyč. Na co ji měla, ale neví.

Sodomkovou nakonec soud poslal do vězení na tři roky. Za léčení poškozené pak musí zdravotní pojišťovně zaplatit přes jednatřicet tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Sodomková se na místě odvolala. Případem se tak ještě bude zabývat soud v Pardubicích.

Napadla policisty

Pro Sodomkovou to není první překročení zákona. V létě před dvěma lety na cyklotrase kolem řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě se nedaleko budky pro kachny pustila do policistů, kteří jí přišli na pomoc před jejím přítelem, který ji mlátil. Sodomková po příjezdu strážců zákona zaujala bojový postoj s rukama v pěst. Nakonec jim nezbylo nic jiného, než agresivní ženu zkrotit.

„S kolegou jsme jí dali páku na obě ruce a svedli ji na zem. Chtěli jsme ženě dát dýchnout, protože nám připadala opilá, ale odmítla to. Domluvili jsme odvoz na záchytku do Jihlavy,“ popsal tehdy zásah jeden z policistů. Později vyšlo najevo, že žena byla pod vlivem extáze.

Policisté šli v Brodě na pomoc ženě, ta je místo poděkování napadla

Sodomková má problém i v Chrudimi, kde neoprávněně užívala cizí auto. V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku pak letos v květnu s tyčí v ruce napadla ženu, která se na kolečkových bruslích projížděla po městě. Motiv činu neuvedla. Sodomková by měla být v současné době na psychiatrii.