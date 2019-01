Zloděj chatu doslova vybílil, bral i kamna

Chotěbořsko - Případ vloupání do chaty vyšetřují policisté z Chotěboře. K činu došlo v místní části Bílek. Dosud neznámý zlodějl v době od druhé hodiny odpoledne neděle 23. prosince do jedenácté hodiny dopoledne středy 2. ledna násilím vnikl do jedné místní chalupy, kterou doslova vybílil.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Bral všechno. Ukradl kromě jiného jiné pilu, vrtačku, brusku, rádio, sebral dokonce kamna na tuhá paliva a kachlová kamna. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla předběžně vyčíslena na částku kolem deseti tisíc korun.

Autor: Štěpánka Saadouni