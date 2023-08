Vloupal se do různých objektů v Havlíčkově Brodě a k tomu ještě distribuoval drogy. Škodu za nejméně tři sta třicet tisíc korun má na svědomí recividista, kterého nyní dopadli brodští kriminalisté.Je obviněný ze spáchání tří trestných činů a skončil ve vazbě. Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

„Sedmadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přečinu poškození cizí věci a z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Jan Pfeffer.

Obviněný muž má bohatou kriminální minulost, už byl i ve vězení. „Za majetkovou trestnou činnost byl odsouzen koncem loňského roku, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou dvou let. Přesto, že je muž ve zkušební době podmíněného trestu, pokračoval dál v páchání trestné činnosti," uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Recividista se v osmi případech dopouštěl krádeží a vloupání do různých objektů v Havlíčkově Brodě. Přibližně v polovině května zamířil na ulici Na Valech do domu a do kanceláře. Vzal tam přenosné trezory s penězi, nabíjecí adaptér k mobilnímu telefonu a jiné věci, čímž způsobil škodu přes čtyřicet tisíc korun. V kavárně v Sázavské ulici koncem května v noční době ukradl brašnu s fotoaparátem s veškerým příslušenstvím. Škoda se dostala přes sto šedesát tisíc korun.

Začátkem června se vloupal do zábavního podniku na Beckovského ulici. Odtud odnesl peníze a mixážní pult, čímž vznikla škoda přes sedmatřicet tisíc korun. Další majitel přišel o šedesát tisíc korun, když recividista z areálu firmy na Beckovského ulici ukradl papírovou krabici s nesešitými tričky a cívkami černé barvy.

„Kradené věci muž prodával a peníze používal pro vlastní potřebu. Muž je také obviněn z toho, že v období přibližně od dubna do konce června distribuoval v ubytovacím zařízení v Havlíčkově Brodě pervitin. Drogy prodal v desítkách případů. On sám je také uživatelem drog," doplnila další informace k případu Michaela Lébrová.