V pondělí 19. prosince v osm hodin večer se z Purkyňova náměstí dostal do areálu budovy, když neznámým předmětem poškodil zárubeň a závěsy vysokých vrat. Po otevření ještě poškodil jejich elektrický pohon. Když se mu podařilo dostat dovnitř, poničil anténu k ovládání vrat. Po vniknutí do nádvoří soudu ohnul závoru vstupních dveří, a tím se mu podařilo dostat přímo do budovy soudu „Vpravo za těmito dveřmi poškodil sklo požárního hlásiče, kterým spustil poplach. Budovu dál neprohledával a vyčkal na příjezd policejní hlídky,“ popsal soudce František Frula.

Celková škoda na poničení zařízení a majetku soudu se vyšplhala na patnáct a půl tisíce korun.

Co muže vedlo k tak náročnému, a nakonec i zbytečnému činu, není úplně jasné. Jako první se objevily spekulace o tom, že muž tak učinil proto, aby se dostal do vězení, kde by přečkal zimu.

To ale odmítl jeho právní zástupce. „Jsou to kecy, do vězení nikdo nechce. Naopak jsem se setkal s mnoha odsouzenými, kteří se z vězení chtějí dostat, protože jsou nevinní,“ namítl obhájce Lubomír Okřina z Třebíče.

Navíc muž nebyl žádný bezdomovec a v době činu venku panovaly mírné teploty. Přes den bylo nad nulou a večer kolem pěti stupňů Celsia. Kromě toho se blížily Vánoce.

Muž podle obhájce po svém zadržení odmítl vypovídat. Na dotaz Deníku, proč se snažil dostat zrovna do budovy soudu, obhájce odpověděl: „Protože byl pod vlivem drog.“

Jedním z motivů by ale mohla být i pomsta. V. J. byl totiž v říjnu třebíčským soudem odsouzen k obecně prospěšným pracím. Odpracovat si měl 280 hodin za krádeže, ale to už teď neplatí. Dva dny po vniknutí do budovy soudu uzavřel V. J. se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou nakonec schválil i jím poškozený soud. „Za přečin poškození cizí věci a krádeže byl obviněný potrestán souhrnným desetiměsíčním nepodmíněným trestem, který nabyl právní moci ve středu 21. prosince,“ uvedla mluvčí soudu Jaroslava Valášková. Kromě toho musí odsouzený uhradit soudu způsobenou škodu.