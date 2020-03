Zloděj ve Šmolovech si odnesl čtyři metry měděného okapu

Okapové svody ve Šmolovech, místní části Havlíčkova Brodu, padly do oka neznámému zloději. Ten se do areálu tamního podniku vloupal v době od odpoledne 7. března do osmé hodiny ráno následujícího dne.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs