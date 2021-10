Zloděj se tam vloupal někdy od začátku července do začátku října. „Pachatel násilím poškodil uzavírání kontejneru a vnikl do vnitřních prostorů, odkud odcizil mimo jiné tisícilitrovou nádrž na vodu a plynový sporák,“ sdělila policejní mluvčí Stanislava Rázlová a pokračovala: „Z domku pachatel odcizil kovovou mříž a dále odcizil kovovou branku u plotu a pletivo.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.