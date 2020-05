„Kriminalisté dopadli dva muže. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání. Přitěžující okolností oběma mužům je to, že se této trestné činnosti dopustili v době, kdy byl na území republiky vyhlášen nouzový stav a za spáchanou trestnou činnost jim tak hrozí přísnější trest," konstatovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

K případu vloupání do chaty v katastru obce Krucemburk došlo v polovině dubna. Tehdy neznámý pachatel podle Miláčkové vnikl do kůlny u chaty, kde mimo jiné odcizil elektrické nářadí a dvě horská jízdní kola. Škoda byla vyčíslena na částku přesahující hranici čtyřiceti tisíc korun. Pachatelé spravedlnosti neušli. „Muži ve věku sedmadvacet a třiadvacet let byli obviněni ze spáchání zločinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství“, uvedla Hana Adámková, zástupkyně vedoucí oddělení obecné kriminality.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují a obviněným mužům za tutotrestnou činnost hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.