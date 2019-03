Havlíčkův Brod – Od začátku února havlíčkobrodští policisté prověřovali několik vloupání do bytových domů, a to zejména na ulicích Stromovka, Na Čechovce, Jihlavská, Bezručova, Nádražní a Bělohradská. Zloděj se zaměřoval především na obuv, sportovní potřeby a nářadí.

Jak informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková, muž se vloupal do devíti domů, kde bral převážně boty. „Práce na jednotlivých případech začala pro policisty na začátku února, kdy došlo k vloupání do bytového domu na ulici Stromovka v Havlíčkově Brodě. Pachatel vnikl do vnitřních prostor domu, kde mimo jiné odcizil lyžařské boty, sportovní obuv, spací pytel, nářadí a sportovní tašku. Následovaly další případy vloupání do bytových domů na území Havlíčkova Brodu, kde se pachatel zaměřil výhradně na obuv,“ sdělila Miláčková.