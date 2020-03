V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 22:15 V Evropě hlásí po Itálii nejvíce případů nakažených Francie (130) a Německo (129), kde se od pátku počet potvrzených případů zdvojnásobil. Ve Francii dosud zemřeli dva infikovaní a v Německu žádný. Dvě desítky nových případů dnes oznámilo Španělsko, kde se dosud nakazilo 80 lidí. Nové případy hlásí i Británie, kde je 35 případů nákazy. 01.03. 22:00 Epidemie ovlivňuje i akciové trhy a ekonomiku. Například italská vláda dnes oznámila, že v příštím týdnu představí opatření v hodnotě 3,6 miliard eur (91,7 miliardy Kč) na podporu ekonomiku. Částka odpovídá 0,2 procentům HDP a doplní balík 900 milionů eur určený pro nejvíce zasažené oblasti, který vláda oznámila v pátek. Nejnovější návrh má zahrnovat mimo jiné daňové úlevy pro firmy s poklesem tržeb o 25 procent. 01.03. 21:54 Novým typem koronaviru šířícím se od prosince z Číny se nakazilo už přes 88 tisíc lidí v téměř sedmi desítkách zemí. Zhruba polovina z nich se z nemoci mající podobné příznaky jako chřipka a označované COVID-19 zotavila, na tři tisíce nakažených ale zemřely. Z evropských zemí hlásí nejvíce případů nákazy Itálie (téměř 1700), kde si koronavirus vyžádal už 34 obětí. První tři případy infekce oznámila i Česká republika. 01.03. 21:33 Nákazu koronavirem potvrdilo Skotsko. Jediným pacientem je zatím cestovatel ze severní Itálie. Pět nakažených hlásí Mexiko. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.