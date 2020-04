Rozvolňovat pravidla pro nošení roušek nebylo podle Hamáčka dobrým řešením. Omezení by se naopak v nejbližší době mohla podle Vojtěcha zmírnit u obchodů, velká část by mohla znovu otevřít do měsíce.

Případů nákazy koronavirem za dnešek přibylo podle webu ministerstva zdravotnictví o 99 na 5831. V pátek přibylo za celý den 163 případů nákazy koronavirem, což byl nejmenší denní nárůst v tomto týdnu. Zároveň byl ale také v pátek proveden nejmenší počet testů na koronavirus za tento týden. Testů bylo za pátek 5431, zatímco třeba za čtvrtek i středu přes 8000.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Hranice Česka, uzavřené v půlce března kvůli šíření koronaviru, se zřejmě ještě v nejbližších měsících zcela neotevřou. Vyplývá to z dnešního vyjádření ministra Vojtěcha v České televizi.

"Pokud jde o hranice, tak tam to určitě není věc následujících týdnů, možná ani nejbližších měsíců," řekl. Zatím vláda zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby po 14. dubnu mohli lidé vycestovat v nezbytných případech - třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině.

Rychlejší než otevírání hranic by mohlo být podle Vojtěcha uvolňování jiných omezení. Už do měsíce by třeba podle jeho vyjádření v dnešních Lidových novinách mohla otevřít velká část obchodů.

"V první fázi by to měly být menší provozovny, řekněme do 50, do 200 metrů čtverečních maximálně," upřesnil Vojtěch v ČT. Poslední na řadě v postupném otevírání obchodů by podle ministra byla nákupní centra, kde je velká koncentrace lidí, a tedy i větší riziko přenosu koronaviru.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček dnes na serveru iDNES.cz zkritizoval reakci veřejnosti na uvolnění pravidel pro nošení roušek a uvedl, že krizový štáb další úlevy neplánuje. Vláda umožnila lidem od úterý 7. dubna venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních.

Podle Hamáčka to ale nebylo dobrým řešením. "Mám informace, že vůle nosit roušky trochu polevuje. Možná to souvisí s optimistickými scénáři a vyjádřeními z minulého týdne," řekl serveru. Vojtěch ve středu uvedl, že se v Česku podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu.

Náměstek ministra zdravotnictví a bývalý šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula už koncem března prohlásil v médiích, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou. Dovolená tak letos bude nejspíš v ČR, řekl tehdy. Jeho slova ale tehdy zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) a řekl, že Prymula nemá děsit lidi.

Petice za to, aby byly školy uzavřeny do konce školního roku

Více než 80 tisíc lidí podepsalo petici, kterou žádají ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby školy zůstaly uzavřeny do konce školního roku. Podle předsedy spolku Fórum rodičů Petra Chaluše byla dnes petice odeslána na ministerstvo školství a další místa. Signatáři se obávají toho, že by otevření škol zrychlilo šíření koronavirové nákazy. Také se jim nelíbí to, že by děti při vyučování možná nosily roušky. Podle dřívějších informací se s otevřením škol počítá po polovině května.

"Petice za uzavření škol do konce školního roku byla dnes odeslána s více než 80 tisíci podpisy občanů na ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, Centrální řídící tým COVID-19, Ústřední krizový štáb, petiční výbory Sněmovny a Senátu," uvedl Chaluš. Dodal, že Fórum rodičů, které petici podpořilo, bude s jejími autory nadále reagovat na odpovědi úřadů a vyjadřovat se ke změnám plánů na otevření škol.

Signatáři petice tedy navrhují, aby výuka na dálku pokračovala až do letních prázdnin. Podle nich se většina učitelů s on-line výukou už seznámila a změna jim umožní si učivo i vhodně naplánovat. Podobně se tento týden vyjádřila i předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová a dříve i předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

S peticí nesouhlasí předseda pražské pobočky Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je podle něj výuka přes internet problematická. Míní, že by bylo dobře, aby se děti do škol vrátily co nejdříve.

Onemocnění covid-19 bylo v ČR zaznamenáno poprvé 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3300. Minulý týden zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky odhad, podle kterého bude v půlce dubna v Česku kolem 8000 potvrzených případů a na konci měsíce 14 200.