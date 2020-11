V České republice dosud s koronavirem zemřelo 2365 lidí. Od středy do neděle byl počet úmrtí vždy vyšší než sto. Na pondělí zatím připadá 75 obětí. Tyto údaje se ale ještě zpětně upravují, je tak pravděpodobné, že i pondělní bilance bude nakonec vyšší.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno 268 370 lidí s koronavirem. Vyléčilo se jich zatím více než 103 tisíc. V nemocnici bylo podle posledních dostupných údajů z nedělního večera 5613 pacientů, z toho více než 800 ve vážném stavu. Za poslední dva týdny vzrostl počet hospitalizovaných zhruba o 3500.

Podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu provedených testů v neděli dosáhl rekordních 34,43 procenta. Nad 30 procenty se tento podíl držel i v předchozích čtyřech dnech. Počet testů přitom v minulém týdnu několikrát přesáhl i 45 tisíc za den. Pondělní bilanci ministerstvo zveřejní dnes vpodvečer.

Nejvýrazněji nyní roste počet nakažených na Benešovsku, za posledních sedm dní tam přibylo zhruba 1082 případů covidu-19 na sto tisíc obyvatel. Následuje Vsetínsko s 1066 případy. Nad 1000 nakažených na sto tisíc obyvatel registrují ještě na Královéhradecku, Náchodsku a Zlínsku. V takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví, který ukazuje riziko nákazy v Česku, je celá země už červená, v nejvyšším třetím stupni rizika.

Nepříznivá hodnota

Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho pozitivně testovaného, je podle pondělních informací ministerstva na hodnotě 1,36. Oproti začátku října pokleslo, k 9. říjnu dosahovalo hodnoty zhruba 1,5. Pro zpomalení epidemie je ale potřeba, aby bylo nižší než jedna.

"Hodnotu 1,36, kterou momentálně číslo R má, není možné při tak velkém množství nakažených osob v populaci označit za příznivou," sdělil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Vláda v pondělí rozhodla o dalším zpřísnění opatření. Od středy začne platit v noci mezi 21:00 a 04:59 zákaz vycházení. Lidé budou v tu dobu moci jít jen do práce, na nutné ošetření či vyvenčit psa. Obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebude otevřeno vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy by měly také nařídit práci z domova, pokud je to možné. Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Počítá se také s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezí se péče v nemocnicích i lázních.zpřísnění opatření proti šíření koronavirové nákazy.