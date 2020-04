V úterý se znovu sešel Ústřední krizový štáb, v jehož čele stojí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ten na tiskové konferenci uvedl, že během Velikoc polevila disciplinovanost Čechů v dodržování opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru. To se může projevit nárůstem počtu nakažených v nadcházejících dnech.

Předseda Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: ČTK/Šimánek Vít

"Lidé o velikonočním víkendu polevili v respektování vládních doporučení. Mrzí mě to, protože si myslím, že vyhráno rozhodně není. Mohli bychom se vrátit do horších časů, jakékoli riziko za to nestojí," uvedl po úterním jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).