K podobnému opatření přistoupily již v úterý Francie, Litva, Švédsko a Lotyšsko. „Dojde k pozastavení platnosti schváleného letového řádu a to do vyšetření okolností v souvislosti s letem Ryanair,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček.

První let, kterého se opatření dotkne, měl v Česku přistát v pátek 28. května. Čeští občané, kteří měli na páteční let zarezervované letenky, budou moci využít náhradní autobusové dopravy. „Jednáme s dopravci, kteří pravidelně jezdí do Běloruska. Pokud to bude potřeba, vypraví se tam speciální spoje, které by měly naše obyvatele z Běloruska dovézt,“ vysvětlil Havlíček.

Vzdušný prostor Běloruska přestaly podle Havlíčka některé letecké společnosti využívat. Jedná se o spoje aerolinek Air France, Finnair, Lufthansa, Austrian Airlines, SAS, KLM, Singapore Airlines i ČSA.

„Plně podporujeme Evropskou komisi, respektive evropskou službu vnější akce, která připravuje seznam sankčních opatření vůči vybraným fyzickým a právnickým osobám. V červnu o něm budou rozhodovat ministři zahraničí členských států,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Česká republika také vyslovila požadavek na propuštění zadrženého ruského blogera Ramana Prataseviče. „Požaduje to celá řada států EU, ale také například Spojené státy,“ řekl Kulhánek.

Čeští diplomaté se podle ministra podílejí na přípravě společného mezinárodního prohlášení, které má odsoudit postup Běloruska a podpořit Lotyšsko, kde byl letoun společnosti Ryanair registrován. „Součástí tohoto procesu by mělo být i omezení přístupu běloruských diplomatů do centrály NATO,“ doplnil Kulhánek.

Vynucené přistání

Opatření jsou reakcí na incident z neděle 23. května, kdy Bělorusko donutilo i za pomoci vyslání stíhačky přistát na letišti v Minsku komerční letadlo společnosti Ryanair na trase z Athén do Vilniusu.

Řízení letového provozu informovalo piloty o tom, že na palubě existuje potenciální hrozba. Po přistání však podle BBC na letišti žádní specialisté na výbušniny nečekali. Policie nechala všechny pasažéry vystoupit a zadržela opozičního aktivistu a organizátora protirežimních demonstrací Ramana Prataseviče a jeho partnerku.

Ostatní cestující museli čekat na letišti hodiny, než byla zkontrolována jejich zavazadla. „Byli jsme tam osm hodin. Nedostali jsme žádné informace o tom, co se stalo. Věděli jsme jen to, co jsme si sami našli na internetu," řekl jeden z cestujících agentuře Reuters.