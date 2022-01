Vedení škol ovšem zdaleka netrápí jen poloprázdné sborovny, kde chybějí převážně mladší učitelky pečující o vlastní děti v karanténě. Část výuky kmenovými kantory lze totiž nahradit suplováním nebo externisty. „Zhruba třetina učitelů je nyní doma, ale snad ještě horší je to se správními zaměstnanci, kde zástupnost není žádná. Ze sedmi družinářek chybějí tři, a když ze čtyř uklízeček vypadnou dvě, je to strašné,“ popisuje pondělní realitu Michaela Pacherová, ředitelka ZŠ Mikulova v Praze 11.

Pozitiva distanční výukyZdroj: DeníkNejvíce by jí i jejím kolegům pomohlo, kdyby nebyli odkázáni na hygienické stanice. Bez jejich souhlasu zatím nemohou posílat žáky do karantény. Pokud má dítě příznaky v pátek, avšak výsledek PCR testu až v pondělí, všichni jeho spolužáci přijdou na začátku týdne do školy, ačkoli jsou třeba nakažení. „Učitelé přitom vědí, kde příznakové dítě sedí a s kým nejvíc komunikovalo. Jeho nejbližší kontakty by měly zůstat preventivně doma,“ soudí Pacherová. Stejně tak by mohla třeba pět z patnácti tříd prvního stupně nechat učit prezenčně a ostatní, kde chybí více než třetina učitelů, distančně.

„Bylo by účelné, kdyby hlavní hygienička určila podíl učitelů a dalších zaměstnanců v karanténě jako automatické kritérium, podle kterého pak mohou krajské hygienické stanice zavřít školu,“ míní předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Loni to bylo třicet procent.

Covid vysává síly učitelům i ředitelům, kteří musejí nejen zajišťovat chod škol, ale také o večerech a víkendech zanášet nakažené děti do systému, komunikovat s rodiči a hygienou. Proto by mnozí přivítali prodloužení letošního pololetního víkendu o čtvrtek či pondělí.

Druhý rok distanční výuky

Další kapitolou je dlouhodobé narušení vyučovacího procesu, které kvůli covidu trvá již druhý rok. Čerstvá zpráva České školní inspekce hovoří o tom, že doučování se v letošním školním roce mělo účastnit nejméně 222 tisíc žáků, z toho 180 tisíc žáků na základních školách. Skutečně se to však podařilo jen u čtyř pětin z nich.

Zdroj: DeníkNejvíce nezapojených žáků bylo v Ústeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Olomouckém kraji. „Jedním z překvapivých zjištění je, že do doučování jsou jen minimálně zapojováni studenti fakult připravujících budoucí učitele, kterým by taková podpora škol a jejich žáků měla být uznána do rozsahu povinné praxe,“ uvádí inspekce.

Covidové období poznamenává žáky hlavně absencí sociálních kontaktů a nedostatkem pohybových aktivit. Má i další průvodní jevy, jakými jsou nadměrná rodičovská pomoc při přípravě na výuku a naopak menší podpora dětí ze sociálně méně podnětného prostředí či nedostatek technického vybavení. Učení na dálku mělo negativní vliv na dětskou psychiku i na upevnění pracovních návyků.