Od začátku epidemie v Česku loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 1,68 milionu lidí. Více než 98 procent z nich se uzdravilo, naopak 30 406 lidí s prokázaným covidem zemřelo. Za první tři zářijové dny přibyl do statistik jeden případ úmrtí.

Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného stouplo z 1,12 na 1,24. Je to nejvyšší hodnota od poloviny července. Nad zlomovou hodnotou jedna se reprodukční číslo drží desátým dnem v řadě.

Mezitýdenní nárůst počtu nových případů o dvě třetiny podle dostupných údajů přímo nesouvisí s počtem provedených testů. Podle předběžných dat laboratoře tento pátek vyšetřily na nový koronavirus 92 400 vzorků. O týden dříve jich bylo přes 121 800 vzorků. Číslo za předchozí den se ale může ještě změnit, protože údaje o testech se do statistik dostávají se zpožděním.

V pátek přibylo v České republice 303 potvrzených případů onemocnění covidu-19. Bylo to o 121 případů více než před týdnem. Reprodukční číslo stouplo na 1,24, je nejvyšší od půlky července. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

