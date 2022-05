Princip fungování těchto zařízení je podle energetiků jednoduchý. Chytrý elektroměr měří spotřebu průběžně a současně data ukládá do své paměti. „Zákazník s jeho pomocí snadno porovná spotřebu nebo náklady za jakékoli období, může zjistit stav elektroměru k jakémukoli datu a díky tomu upravit své chování, spotřebu a tak dále,“ popsal Martin Schreier z energetické společnosti ČEZ.

Malá revoluce. Češi dostanou chytré elektroměry, o akci se však příliš neví

Obě firmy společně s Pražskou energetikou se už na plošné zavádění chytrých elektroměrů chystají. Akce by měla být zahájena v roce 2024 a o tři roky později by měla být chytrými elektroměry vybavena všechna odběrná místa s roční spotřebou nad šest megawatthodin. „Jen v síti E.ONu by se mělo jednat o 250 tisíc elektroměrů,“ přiblížil projektový manažer EG.D Tomáš Samuel. Po celé České republice by pak do pěti let mělo být vybaveno 1,2 milionu podniků a domácností tímto zařízením.

Jeho výhody samozřejmě využijí i dodavatelé energií. Elektroměry totiž umějí zaznamenat a vyhodnotit i kvalitu dodávky dodávané energie. „Tedy přepětí, podpětí, odchylky od požadované frekvence a další údaje. Ale také neoprávněný mechanický zásah do elektroměru. Takto získaná data se automaticky přenášejí do datového centra, kde se využívají nejen pro fakturaci, ale i pro lepší technické řízení sítě, pro kvalitnější obchodní řízení nákupu elektrické energie a podobně,“ upřesnil Schreier.

Miliardové náklady

Společnosti tvrdí, že výměna elektroměrů nepřinese zákazníkům žádné náklady, protože je zaplatí samy. Na druhou stranu ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička uvedl, že cena elektroměrů se rozpustí do poplatku za spotřebu.

Náklady přitom rozhodně nebudou malé. Nové přístroje podle dřívějších informací přijdou na několik miliard korun. Celkové investice do digitalizované sítě pak přijdou na několik desítek miliard.

Hledá se předseda. Vlastníci bytů se musejí digitalizovat

Montování chytrých elektroměrů je totiž jen začátek. Výsledkem by měla být chytrá síť. „Ta následně umožňuje monitoring, ovládání a aktivní řízení toků energie. Cílem je přichystat distribuční sítě na příští desetiletí, aby byly připraveny na masivnější připojování elektromobilů, baterií, obnovitelných zdrojů a dalších inovativních zařízení, která si zákazníci budou přát,“ doplnil Šafář.

Kromě měřáků tak chytré sítě budou obsahovat třeba inteligentní trafostanice, detektory poruch, měřiče námrazy, budování optických sítí nebo akumulace elektrické energie. „Jen do roku 2025 přesáhnou investice hranici 28 miliard korun,“ dodal Šafář.