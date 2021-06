Video bylo zveřejněno poprvé 18. března v Rakousku, odkud se rychle začalo šířit do dalších zemí. Ještě před Českou republikou se objevilo na Slovensku, kde ho zveřejnil například server Vimo.sk 17. května. U nás se objevilo například ve facebookové skupině „Bojkot POVINNÉHO, plošného testování na covid-19 a následného očkování“, odkud ho začali sdílet další uživatelé internetu, většinou deklarující svůj záporný postoj k očkování. Má tisíce zhlédnutí.

Dezinformátorka: „Očkování začne zabíjet“

„Doufáte, že to díky očkování už brzy skončí? V tom případě vás musím bohužel zklamat. Bude to ještě horší. Takzvaná pandemie je udržovaná při životě uměle. Skutečnou silou udeří až letos na podzim a v zimě. A důvodem bude očkování,“ prohlašuje na videozáznamu Elsa Mittmannsgruberová. Účinnost žádného z nucených opatření (respirátorů FFP 2, testů, karantény ani očkování proti koronaviru) podle ní není vědecky prokázaná, a naopak má dojít k dalšímu masivnímu nárůstu úmrtí jak očkovaných, tak neočkovaných lidí, přičemž příčinou má být právě očkování.

Na podporu svých argumentů cituje Mittmannsgruberová irskou imunoložku Dolores Cahillovou. Podle ní prý poté, co očkovaný člověk přijde do styku s „nekontrolovanými koronaviry v přirozené formě“, zaútočí jeho imunitní systém na jeho vlastní tělo, jež by měl naopak bránit, což může mít „fatální následky“.

Šéfredaktorka k tomu přidává další teorii vlámského vědce Geerta Vandena Bosscheho, který předpovídá, že „masové očkování promění samotný koronavirus v nekontrolovatelné monstrum. Virus se stane nakažlivějším, agresivnějším a bude napadat také mladší generace“.

Podle ní to mají potvrzovat „čísla z Izraele“. „Počet úmrtí je značný a zdá se, že virus po masovém očkování během pouhých pár týdnů změnil svou přirozenost. Nyní už nepostihuje jen starší lidi s již existujícími dalšími vážnými nemocemi. Masivní nárůst kritických případů covid-19 byl mezitím zaznamenán už také u mladých lidí včetně novorozenců,“ tvrdí Mittmannsgruberová.

Nebezpečné očkování? Nesmysl

Její video podrobně rozebrala francouzská tisková agentura AFP v rámci svého uvádění věcí na pravou míru. Údajná nebezpečnost očkování je podle této agentury ústředním argumentem v protiočkovací rétorice obecně a při nákaze covid-19 výrazně ožila znovu.

Že je to neoprávněné, připomněl už loni během první vlny nákazy Jason Newland, pediatr a specialista na infekční nemoci na americké lékařské fakultě Washingtonské univerzity v Saint-Louis: „Očkování miliony lidí zachránilo, ne že zabilo,“ uvedl Newland. Jak také konstatuje AFP, účinnost očkování v boji proti infekčním chorobám je předmětem vědeckého konsensu.

„Přínosy očkování daleko převažují nad riziky. Bez očkování bychom případů nemocí a úmrtí pozorovali mnohem více,“ uvedla Světová zdravotnická organizace v březnu 2018.

„Riziko, že dojde ke vzniku a rozvoji závažného onemocnění v důsledku neočkování, je mnohem větší, než sledování nežádoucích účinků spojených s očkováním,“ konstatovala v lednu 2018 Francouzská agentura veřejného zdraví.

Bezpečnost vakcín je dlouhodobě sledována, a to jak Světovou zdravotnickou organizací, tak i státními úřadu pro kontrolu léčiv v jednotlivých zemích.

Čtyři dosud schválené vakcíny proti covid-19, tedy vakcíny od společností Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, dodržely podle AFP před uvedením na evropský trh všechny požadované procedury a jejich účinnost se pohybuje mezi 67 a 95 procenty. Pandemii přitom padlo podle AFP za oběť od konce prosince 2019 do konce března 2021 a nejméně 2,8 milionu lidí na světě.

Útok imunitního systému? Je to jinak

Tvrzení Dolores Cahillové, podle nějž očkování vyvolá po kontaktu očkovaných s koronaviry v přírodní formě napadení organismu jeho vlastním imunitním systémem, ignoruje podle Francouzského národního ústavu pro výzkum zdraví a lékařství samotný princip očkování, který spočívá právě v ochraně jedince před nemocí stimulací jeho imunitního systému, vysvětluje ústav na svém webu.

„Když člověk dostane mRNA vakcínu, přečtou si jeho buňky pokyny RNA a začnou na jejich základě produkovat dočasně hrotový protein. Imunitní systém ho identifikuje jako cizí, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T-lymfocyty,“ popisuje fungování mRNA vakcín Evropská léková agentura.

Pakliže pak očkovaná osoba čelí viru SARS-CoV-2, vybavenému obdobným hrotovým proteinem, její organismus ho rozpozná a bude připraven před ním tělo bránit. Riziko vzniku zánětlivé reakce je ve srovnání s účinností očkování podle agentury extrémně nízké.

Studie, kterou na konci března publikovalo americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, přitom ukázala, že vakcíny mRNA (Pfizer a Moderna) zastavují nejen vývoj příznaků onemocnění, ale také samotnou infekci.

Vir snadněji zmutuje kvůli vakcinaci? Sotva

Ani teorie Geerta Vandena Bosscheho, že očkování bude potenciálně nebezpečnější než samotný virus, protože může způsobit údajný adaptivní „masivní“ únik viru před imunitou, jinými slovy vyvolat vývoj nových mutací viru odolnějších vůči očkování, a proto i nebezpečnějších, není podle AFP příliš opodstatněná.

Pokud by takové nebezpečí teoreticky hrozilo, lze mu bránit masivní a rychlou očkovací kampaní, a není důvodem k zastavení očkování. Ani to totiž nezabrání vzniku nových variant viru, z nichž se většina objevila ještě předtím, než očkování vypuklo.

Vývoj nových a nových mutací by podle AFP podpořilo naopak to, kdyby lékaři a zdravotníci umožnili viru volně kolovat a šířit se. Tím by vzrostlo i riziko vzniku infekčnějších, tedy snadněji přenositelných, a nebezpečnějších variant. V současnosti se Světová zdravotnická organizace zabývá třemi mutacemi: anglickou (s výskytem ve 125 zemích), jihoafrickou (v 75 zemích) a brazilskou (ve 41 zemích).

Studie na téma, zda tyto mutace mohou významně snížit účinnost očkování, vědci a lékaři v současnosti provádějí. Ale i když jsou vakcíny proti některým z těchto mutací méně účinné, neznamená to, že nejsou účinné vůbec.

„Vakcíny žádnou mutaci nevytvářejí, riziko však spočívá v tom, že nejsou dostatečně účinné, aby je zastavily,“ vysvětlil AFP Olivier Schwartz, vedoucí oddělení virů a imunity Pasteurova ústavu ve Francii.

Izrael ničí očkování? Ne, naopak pomáhá

Pravda není ani to, že v Izraeli vzrostl kvůli očkování počet úmrtí. „Tato informace je zcela nepravdivá. V Izrael se během svých očkovacích kampaní dramaticky snížil jak celkový počet nakažených SARS-CoV-2, tak i výskyt závažných průběhů nemoci covid-19 a úmrtí, která by s touto nemocí souvisela,“ uvedlo pro AFP 7. dubna izraelské ministerstvo zdravotnictví.

Očkovací kampaň se ukázala při kontrole epidemie jako rozhodující. Podle zdravotnických úřadů i čísel zveřejněných izraelskou vládou došlo k jasnému poklesu úmrtnosti: dne 1. dubna zemřelo na covid-19 v Izraeli 11 lidí ve srovnání se 101 lidmi, kteří zemřeli 20. ledna.

Specialisté oslovení agenturou AFP obecně potvrzují, že rozsah a rychlost očkování zvyšují šanci na potlačení epidemie. Podle údajů shromážděných AFP bylo k 1. dubnu podáno po celém světě 596 milionů dávek, z toho přes 152 milionů (více než čtvrtina) v evropské zóně, kam WHO řadí kromě čistě evropských zemí také Rusko, Turecko, Izrael a bývalé sovětské republiky na Kavkaze a ve Střední Asii. V této oblasti přitom žije pouze 12 procent světové populace.