Komunisté vyjádřili ve svém interním hlasování názor, že by měli vypovědět toleranci menšinové vládě. Jak to podle vás dopadne?

Kolegové z KSČM kritizovali hnutí ANO za to, že nepodpořilo některé věci, které požadovali, šlo o fúzi zdravotních pojišťoven, podporu pětitýdenní dovolené a založení státní banky. Myslím, že v těchto otázkách bychom kolegům z KSČM měli vyjít vstříc. Navíc třetí čtení zákona o pěti týdnech dovolené je na programu sněmovny příští středu. Doufám, že patent nebude vypovězen a dokončíme volební období ve formátu menšinové vlády s tolerancí KSČM.

Za postojem členů ÚV KSČM je především přesunutí deseti miliard z rozpočtové miliardy zpět ministerstvu obrany, což vnímají jako podraz Andreje Babiše.

To není pravda, o žádný podraz nešlo, dopředu jsme avizovali, že pokud resort obrany nebude mít na platy vojáků, celou částku mu vrátíme.

Nejde o platy vojáků, ale o investice do modernizace armády.

Podle mých informací půjde 5 miliard na platy vojáků a na zajištění provozu armády.

Vnímáte odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného jako vstřícný krok vůči prezidentu Zemanovi?

Když jsem byl u pana prezidenta minulý týden, vůbec jsme se o tom nebavili. To, že Miloš Zeman je zastáncem vakcíny Sputnik, je obecně známo. Pan ministr Blatný řekl své odborné stanovisko, že bez razítka Evropské lékové agentury (EMA) k jeho používání v ČR souhlas nedá. Toho se držel. Výměny ministrů jsou ovšem v kompetenci pana premiéra a já je nechci komentovat.

Vy byste byl pro očkování ruskou vakcínou Sputnik V bez schválení EMA?

Ne. Mělo by se očkovat tím, co je oficiálně schváleno EMA. Kdyby ale tady byla možnost vybrat si na dobrovolné bázi jakoukoli vakcínu, tak proč ne.

Server Seznam Zprávy zveřejnil útržky z vašich poznámek v diářích z let 2015 až 2017. Můžete potvrdit jejich pravost?

Neumím ji vyloučit, ale zároveň nemohu vyloučit ani to, že s nimi bylo manipulováno.

Jak se dostaly k novinářům?

Mrzí mě, že moje osobní poznámky a diáře pět let staré se v podobě fotokopií dostaly do veřejného prostoru. Domnívám se, že je ukradl někdo z mého velmi blízkého okolí, s nímž jsem třeba žil ve společné domácnosti. Já jsem je nikomu nedal, diáře po skončení roku ničím. Vždy si do nich zapisuji, kdo se objednává na schůzky. Během nich si dělám poznámky, co chtěl.

To je asi jádro problému, tedy záznamy o tom, co po vás kdo chtěl.

Přesně. Třeba přišel člověk s primátorkou Prahy a nápadem na lanovku přes Vltavu na Petřín. Já si to zapsal, ale pan redaktor Kroupa z toho vyvodil, že jsem lobboval za tento projekt.

Lanovka asi není to podstatné. Tím je třeba zápis o tom, že skutečným majitelem 33 akcií na doručitele jste vy.

Jde o údajné spojení s manažerem Agelu Tomášem Uvízlem a společnost Medihope. Podle Kroupy parametry obchodu odpovídají mým poznámkám. K tomu říkám, že majitelem společnosti Medihope v Prostějově je Tomáš Chalánek, manžel paní senátorky Jitky Chalánkové, v té době poslankyní za TOP 09. Není nic snazšího než se jich zeptat, zda jsem usiloval o koupení podílu v jejich firmě. Je to nesmysl.

Chcete říct, že poznámky se týkají různých podnětů, nápadů, možná obchodů, ale nikoli vašich?

Jasně. Nikdy jsem nevlastnil přiznaně ano skrytě žádnou společnost a ani jsem to neplánoval. Znám například Tomáše Chrenka, protože jeho Agel pronajímatelem nemocnic v Olomouckém kraji, kde jsem byl zastupitelem. Logicky jsme se tedy potkali, stejně tak znám Tomáše Uvízla.

Mám dojem, že znáte zhruba 90 procent důležitých lidí v republice. A o to jde. Jste zkrátka člověkem, který umí vše zařídit. Otázka zní, co jste z toho měl vy?

Pokud si někdo myslí, že jsem se dopustil korupčního jednání, ať podá trestní oznámení. Ve sněmovně jsem dokonce vyzval orgány činné v trestním řízení, ať vyšetří mě i pana Kroupu. Jinak ale politik a poslanec nepotřebuje ničí souhlas k tomu, aby se scházel se svými voliči, podnikateli či lobbisty.

Může se setkávat s každým, ale nesmí z toho mít osobní profit.

Souhlasím a toho se držím. Dám vám příklad. Přišel za mnou starosta Jeseníku Adam Kalous jako za poslancem s tím, že chtějí zbourat starou tělocvičnu a za 60 milionů postavit novou, dvacet mají vlastních, dvacet od kraje a dvacet žádají po státu. Poprosil mě, abych se podíval, zda je jejich žádost v pořádku.

Tak jsem šel na ministerstvo školství za panem náměstkem Plagou, za ministryní Valachovou a pak za její náměstkyní Simonou Kratochvílovou. Podle ní byla žádost v pořádku, ale pak mi volal starosta, že dotaci nedostali. A znovu jsem šel za paní Kratochvílovou a ptal se proč. Vysvětlila mi, že tam bylo formální pochybení, protože nedoložili způsob kofinancování z vlastních zdrojů. Tuto informaci jsem předal starostovi Kalousovi a tím to pro mě skončilo.

To je obecný popis desítek situací z vašeho diáře?

Nevím, jestli desítek, ale podobně to proběhlo s Národním sportovním centrem v Prostějově, kde jsem nelobboval za Černoška, ale za tento projekt, díky němuž by město získalo novou sportovní halu pro potřeby školáků.

Co mají dělat města, která nemají svého Faltýnka?

Ale mají, všichni mají své poslance.

Nemyslíte, že po noční schůzce v zavření restauraci na Vyšehradě, setkávání s exšéfem antimonopolního úřadu Rafajem kvůli mýtnému systému firmy Kapsch či zveřejněném diáři neuškodíte hnutí ANO, když za něj budete kandidovat?

Jsem si vědom, že každá kauza škodí. Do voleb je ale poměrně dlouhá doba a v této poslední věci jsem rozhodnutý se bránit. Metody pana Kroupy a jeho vymyšlené příběhy si nechci nechat líbit.