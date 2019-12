Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu a počet pacientů nadále stoupá. Může přijít náhle a někdy o ní řadu let ani nemusíte vědět. Paní Markéta se o své fibrilaci dozvěděla také až v 50 letech.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Moje problémy začaly ve chvíli, když přišla menopauza. S manželem jsme byli celý život docela aktivní a společně jsme jezdili často na kole. Jednou za čas jsem při jízdě měla pocit, že mi rychle buší srdce, ale jak rychle to začalo, tak rychle to skončilo. Přičítala jsem to tomu, že stárnu, a tak se rychleji unavím. Postupně se to ale stupňovalo a přicházelo to čím dál častěji a už to ani nebylo při jízdě na kole, ale když jsem například stála v obchodě u pokladny," vypráví Markéta.