Mezi obory nejhůře postižené koronavirem covid-19 v Česku patří pohostinství, ale oblast zábavy. Zaměstnávají stovky tisíc lidí, kteří ani předtím neměli kdovíjak vysoké mzdy. Část příjmů totiž měli například číšníci ze spropitného. Nyní zůstali s minimem peněz doma a práce je pro ně v nedohlednu. Podle personálních agentur už proto rozesílají životopisy na všechny strany,

Situace v obchodech během celostátní karantény v Česku. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

To je i případ Jiřího F. z Prahy, který pracoval jako číšník v restauraci v širším centru. „Když nám uzavřeli hospodu, říkali jsme si, že je to jen nakrátko. Ale zatím to tak nevypadá a majitel nám dal najevo, že to asi neustojí,“ říká.