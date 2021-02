ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Hospitalizovaných s nemocí covid-19 je po dvou dnech znovu méně než 6000 a pod tisíc kles také počet pacientů ve vážném stavu. Úmrtí za poslední den do statistik přibylo 153 na 15 944.

Koronavirem je nyní v ČR nakaženo 97 316 lidí. Z 964 660 případů nákazy potvrzených od počátku epidemie loni v březnu se vyléčilo 851 400 lidí.

Podíl nakažených mezi testovanými ve středu klesl ke 28 procentům, v úterý byl nad 29 procenty. Počet testů PCR se od pondělka drží pod 30 tisíc, podobně jako ve většině pracovních dnů minulého týdne. Méně přesných, ale rychlejších antigenních testů bylo ve středu téměř 23 tisíc, zhruba o 2000 méně než v úterý.

V Česku už víc než měsíc platí opatření proti šíření nákazy navázaná na pátý stupeň systému PES. Přechod do čtvrtého stupně vláda zatím nechystá. Ve středu se měla zabývat změnami v systému PES, kvůli plánovanému zpřísnění opatření proti šíření epidemie ale návrhy neprobírala.

V nemocnici bylo s covidem-19 ke středě 5925 lidí. V pondělí a úterý bylo hospitalizovaných nad 6000, ve víkendových dnech kolem 5800. Pacientů ve vážném stavu ubylo za den zhruba 60 na 963, pod tisícovkou je počet poprvé od 4. ledna. Méně než tisíc hospitalizovaných ve vážném stavu bylo podle středečních čísel už k úterku, podle aktualizovaných údajů jich ale ministerstvo k úterku evidovalo 1022.

Pokles počtu hospitalizovaných je podmínkou

Právě počty pacientů s koronavirem v nemocnicích jsou zásadní pro případné zmírnění opatření proti šíření nákazy. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve uvedl, že podmínkou pro rozvolnění bude pokles počtu hospitalizovaných s covidem-19 alespoň na 3000. Částečné zmírnění restrikcí chtěla vláda projednat ve středu, premiér Andrej Babiš (ANO) ale po jednání oznámil, že prostor na rozvolňování není a kabinet se dnes bude naopak zabývat dalším zpřísňováním opatření proti šíření nákazy.

Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, roste 11 dní za sebou. Od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na dnešních 0,96. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Na hodnotě indexu se nyní reprodukční číslo podílí šesti body. Pokud je v rozmezí 0,8 až 0,9, je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1, přičítá se do skóre devět bodů.

Opět se naopak snížil průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a také čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Oba ukazatele do indexu přidávají po 16 bodech. Stagnoval podíl hospitalizovaných s nemocí covid-19, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Index navyšuje o 30 bodů.

Nejvíce je nyní koronavirem zasažené Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 1025 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Chebsko s 946 případy. Pod 200 případů na 100 tisíc obyvatel za poslední týden je pouze na Chomutovsku a Jesenicku, kde je tak v současnosti šíření nákazy nejpomalejší.

Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech. Ve čtvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body, je index od 14. ledna. V minulém týdnu bylo skóre v pondělí a úterý na 70 bodech, poté na tři dny stouplo na 73 bodů a od víkendu do tohoto pondělí bylo 69. Od úterka je ještě o bod níž.

Mírnější zároveň mohla být některá opatření navázaná na pátý stupeň systému, nově by umožnila třeba návrat žáků devátých tříd a studentů maturitních ročníků do škol nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách. Kvůli nárůstu počtu nových případů koronaviru a hospitalizovaných s covidem-19 ale místo toho vláda dnes projedná další zpřísnění restrikcí zavedených kvůli nákaze.

Druhou dávku dostalo přes 22 tisíc lidí

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince, vakcínu dostávají především zdravotníci a senioři nad 80 let. Potřebnou druhou dávku podle údajů na webuministerstva zdravotnictví dostalo zatím 22 227 lidí, ve středu to byly téměř 4000 lidí. Většina dosud očkovaných dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, zhruba dvě procenta od společnosti Moderna.

Nejvíce dávek, téměř 63 tisíc, bylo podáno v Praze, naopak nejméně, necelých 4300, v nejmenším Karlovarském kraji. V Praze dostalo nejvíc lidí i druhou dávku vakcíny, přes 8000.

Očkování zpomaluje nedostatek dávek. Mluvčí ministerstva zdravotnictví ve středu oznámila, že kvůli výpadkům v dodávkách vakcíny dostaly kraje doporučení přerušit podávání první dávky a pozastavit rezervace k očkování. Babiš pak vysvětlil, že cílem je upřednostnit aplikaci druhé dávky, aby bylo očkování kompletní. Připustil, že bylo zrušeno víc než 1500 rezervací na první dávku vakcíny, podle premiéra je to ale chyba očkovacích míst, které vakcinaci špatně naplánovaly. Dávek bylo podle Babiše podáno 237.936 a seniorů starších 80 let bylo očkováno 66.200