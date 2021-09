Ke zdražení studenských kolejí od nového školního roku se rozhodla Slezská univerzita v Opavě. A to nejen s ohledem na negativní dopad omezení provozu vysokých škol v době pandemie, ale i kvůli současnému trendu rostoucích cen energií a služeb. Měsíčně si tak studenti připlatí až dvě stě korun navíc.

Skoro plný stav hlásí ještě před vypuknutím nového školní roku i Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podle mluvčí Jany Kasaničové je nyní přihlášeno k ubytování 659 osob, což je oproti konci loňského srpna o devět méně. „Číslo ale není konečné, mnozí studenti se přihlašují na poslední chvíli a někteří třeba až ve chvíli, kdy zjistí, že dojíždění do školy či jiný typ ubytování jim nevyhovuje,“ podotýká Kasaničová.

Stovky studentů tak budou muset hledat ubytování v podobě dostupného nájemného bydlení. Ani nebude nic jednoduchého. Bytů je málo, kvůli tomu také začíná růst cena nájemného. „Poptávka po bytech k pronájmu v Brně dlouhodobě převyšuje nabídku. A je tomu tak i nyní, i když pandemie přetlak poptávky trochu zmírnila. Dá se ale očekávat, že v případě návratu studentů do škol, bude bytů opět silný nedostatek,“ varuje realitní makléř z brněnské pobočky společnosti M&M Reality Pavel Maloušek.

