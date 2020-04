On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Podle ministerstva zdravotnictví je kvůli onemocnění covid-19 celkem hospitalizováno 291 pacientů, přičemž ve vážném stavu je 64 z nich. Počet úmrtí v úterý narostl o jednu oběť, a to 74letou pacientku brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny. Žena byla do nemocnice v sobotu převezena z Opavy.

Nákaza koronavirem se stále šíří i mezi seniory, kteří jsou označováni za nejohroženější skupiny obyvatel. Podle informací České televize se dosud potvrdila u 63 klientů šesti domovů pro seniory a čtyř desítek pracovníků těchto zařízení.

V úterý dopoledne došlo k preventivnímu testování asi dvou desítek lidí u Úřadu vlády. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz se jednalo o osoby z nejbližšího okolí premiéra Andreje Babiše. „Testování probíhá z čistě preventivních důvodů. Jde o to, aby pan premiér jako nejvyšší ústavní činitel nebyl v ohrožení,“ informovala mluvčí vlády Jana Adamcová.

Nákaza se v úterý potvrdila také u devíti pracovníků nemocnice v Pardubicích. Jedná se o 9 zdravotníků z oddělení kardiologie, kteří byli následně umístěni do karantény.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula odmítl tvrzení Světové zdravotnické organizace (WHO), že nošení roušek nemá smysl. Rouška totiž podle něj neslouží k ochraně svého nositele, ale chrání osoby v jeho okolí. "Rouška limituje vytváření aerosolu o 80 až 90 procent, to je nezpochybnitelný údaj. WHO bohužel v poslední době vydává řadu opatření, která se postupně modifikují a která jsou spíše politická," uvedl Prymula v rozhovoru pro server iRozhlas.cz.

Program Antivirus

Vláda dnes definitivně scvhálila program Antivirus, která má za cíl pomoci firmám ovlivněným opatřeními proti koronaviru. Program odstartuje 6. dubna a firmy budou mít podle ministerstva práce a sociálních věcí peníze k dispozici v řádu dní.

„Program Antivirus znamená okamžitou pomoc firmám a ochranu zaměstnanců před ztrátou zaměstnání. Nechtěli jsme, aby zaměstnavatelé začali hromadně propouštět, proto jsme jim hodili záchranný kruh. A to není všechno. Chtěla bych ocenit i všechny zaměstnance, kteří dnes stojí v pomyslné první linii. Navzdory riziku chodí do práce a drží nás tak všechny nad vodou. Pracujeme na tom, abychom je mohli odměnit extra,“ uvedla po jednání vlády ministryně Jana Maláčová.

Pokud došlo vinou opatření k uzavření provozů, vyplatít stát zaměstnavatelům náhradu 80 procent mzdy zaměstnanců, a to až do výše 39 tisíc korun. Stejně tomu bude u zaměstnanců, kteří skončili kvůli koronaviru v karanténě. V případě, že došlo pouze k omezení provozu, přispěje stát firmám na 60 procent mzdy do výše 29 tisíc korun.

Ve středu pak vláda projedná návrh ministerstva financí na pozastavení hypoték či splátek úvěrů, a to na tři či šest měsíců podle volby klienta na jeho žádost. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že by banky neměly zkoumat, zda jsou pro přerušení splácení důvody, či nikoli.

Projekt inteligentní karantény

V pondělí začal stát na jižní Moravě testovat takzvanou rychlou (inteligentní karanténu). Podstatou tohoto opatření je zjištění přesného pohybu nakaženého za posledních pět dnů. Poslouží k tomu údaje z jeho telefonu a platební karty, k získání dat ale musí dát nakažený hygienikům souhlas. Ti budou na základě zjištěných dat pracovat se vzpomínkovou mapou, která nakaženému pomůže vybavit si, s kým byl v osobním kontaktu.

Měsíc od vypuknutí epidemie koronaviru v Česku eviduje ministerstvo zdravotnictví celkem 3002 pozitivně testovaných osob. Potvrdila se tak prognóza Ústavu zdravotnických informací a statistiky, jež počítala s třemi tisíci případů nákazy do konce března.