Omezení volného pohybu bude trvat do Velikonoc. Hamáček povede krizový štáb

Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 11.dubna do šesté hodiny ráno. Omezení dosud platilo do 1. dubna. Vedení Ústředního krizového štábu převezme ministr vnitra Jan Hamáček místo náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Vláda chce také zřídit Centrální řídící tým COVID-19. Fungovat bude jako dočasný poradní orgán vlády.

Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK