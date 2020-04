On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Ukázaly to nejméně dvě zahraniční studie – jedna nizozemská a druhá americká. Třeba v nizozemském městě Amersfoort se virus v podzemních vodách našel už několik týdnů před ohlášením prvního případu. Uvedl to mikrobiolog Gertjan Medema z Výzkumného ústavu pro vodní hospodářství v Nieuwegeinu.

Na přítomnost koronaviru ve výkalech a moči už v únoru upozorňovali i čínští lékaři, kteří ošetřovali pacienty ve Wu-chanu. Lidé podle nich vylučovali virus v nejrůznějších tělních sekretech, i když neměli žádné symptomy.

Zbytečná panika

Odborníci se proto nyní rozhodli prozkoumat i české splašky. Pomůže to podle nich zjistit, jak na tom česká populace vlastně je. „Příprava na testování proběhla minulý týden a nyní už se odebírají první vzorky,“ potvrdil Deníku Vilém Žák – šéf Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky.

Testovat se podle něj bude plošně, tedy na celém území Česka. Vzorky se přitom budou odebírat nejméně ve dvou kolech. „První kolo bude trvat zhruba deset až čtrnáct dnů a po něm si dáme na tři týdny pauzu,“ přiblížil Vilém Žák. Poté se analýza zopakuje.

Splašky se vždy budou do laboratoře vozit anonymně, a to ze dvou důvodů. „Jednak nechceme ovlivnit laboranty, ještě důležitější je ale zabránit jakémukoliv šíření paniky a strachu,“ řekl Žák.

Pracovníci vodáren totiž podle něj nemají prakticky žádné ochranné pomůcky. Úřady jim většinou nic nezajistily. „Pokud by se tedy zjistilo, že je někde výskyt koronaviru skutečně vyšší, mohli by přestat chodit do práce. Vodárna by tak neměla kým zajistit svůj provoz,“ doplnil.

Včasné varování

Podle Věry Očenáškové z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka se bude na testování podílet do-konce několik institucí. „Kromě nás to bude i Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, který zajistí laboratorní rozbory, a samozřejmě místně příslušné čistírny odpadních vod,“ uvedla.

Vůbec první výsledky by podle ní mohly být hotové už příští týden. Výzkumníci se pak rozhodnou, jak postupovat dál. „Z jednotlivého měření totiž nelze vyvozovat ani předběžné závěry. K tomu je zapotřebí získat alespoň částečně ucelené datové sady,“ vysvětlila Očenášková.

Metoda, při které se testují odpadní vody, by podle expertů mohla v budoucnu sloužit jako včasné varování. S její pomocí by totiž bylo možné zjišťovat nárůst, úbytek či nepřítomnost hladiny viru v odpadní vodě. Díky tomu by vědci mohli obyvatelstvo včas upozornit na další možný nástup epidemie.