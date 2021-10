Následuje Moravskoslezský kraj se 47 případy. Naopak nejlepší situace je v Libereckém kraji, kde je incidenční číslo sedm. Mezi okresy zůstává nejméně příznivá situace na Berounsku a Opavsku. V Berouně a okolí připadá na sto tisíc obyvatel zhruba 84 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Opava je to o čtyři méně.

Na sto tisíc obyvatel připadá za poslední týden 31 nově potvrzených případů, to je o jednoho méně než předchozí den. Mezi jednotlivými regiony je situace odlišná. Nejrychleji se onemocnění nyní šíří v hlavním městě, kde na sto tisíc obyvatel připadá v průměru 50 nových případů za posledních sedm dní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.