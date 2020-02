Nemovitý majetek Kottovým soud zajistil v době, kdy začalo vyšetřování korupční kauzy okolo bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Právě tuto trojici obžaloba označila za ústřední postavy celé aféry.

Rath si tak má v takzvané první větvi kauzy odpykat sedmiletý trest a Kottovi shodně o rok méně – všem se však odečtou dlouhé měsíce strávené ve vazbě v letech 2012 a 2013. Rath vinu odmítá zcela a hovoří o tom, že je oběť politického procesu; také Kottovi trvali na tom, že se věci nestaly tak, jak je uvedeno v obžalobě i v rozsudku. Soud totiž v červnu uznal jejich vinu v případech ovlivňování tendrů na opravu Buštěhradu a budovy gymnázia v Hostivici u Prahy.

Poté, co soud začal majetek na konci minulého roku uvolňovat, mohli s ním Kottovi znovu svobodně nakládat a podle informací z katastru nemovitostí se manželé svého nemovitého majetku zbavují. Bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová tak přepsala na svého otce luxusní byt na Smíchově, dům v Rudné u Prahy a další tři nemovitosti. Petr Kott se pak podle serveru iRozhlas zbavil jedné nemovitosti. Ponechal si jen chatu v Bakově nad Jizerou a pozemky v okolí Bezdězu. Jednu nemovitost a pozemky v Jílovém u Prahy pak dvojice vlastní napůl.

Osudná krabice s vínem

Právě v domě v Rudné u Prahy se manželé Kottovi setkávali s Davidem Rathem a domlouvali své kroky, policie však dům odposlouchávala. V tomto domě také Rath převzal krabici od vína, v níž bylo sedm milionů korun. S touto krabicí jej pak před domem zadržela policie. Další miliony pak policisté zajistili uvnitř domu, do kterého krátce po Rathově zatčení vstoupili.

Všichni tři byli pravomocně uznáni vinnými z podílu na korupčních manipulacích se zakázkami Středočeského kraje, kdy Kottovi měli vystupovat jako iniciátoři i hlavní organizátoři machinací a podíl z vybraných úplatků odevzdávat Rathovi. Ten prý zajišťoval politické krytí a bezproblémové schvalování zakázek.

Současně však s trojicí stále probíhá soud ve věci takzvané druhé větve kauzy. Právě v ní žalobce Jiří Pražák Krajskému soudu v Praze navrhl navýšení trestu i úplné propadnutí celého majetku. "Výše slíbených a převzatých úplatků se pohybovala v řádech desítek milionů korun. Jednalo se o zakázkách za stovky milionů," prohlásil pro ČTK Pražák minulou středu. Dodal, že pokud se lidé nezačnou bát trestů za korupci, nemůže být nikdy vymýcena.

Pokud však soud vyhoví žalobci, nebude mít stát možná už co zabavit. „Mám za to, že převedením majetku skutečně může být uložení navrhovaných trestů částečně zmařeno,“ uvedl pro iRozhlas Pražák. Dodal, že případné zajištění majetku Kottových a Ratha tentokrát nebylo v kompetenci státního zastupitelství, jelikož už probíhá soudní jednání.

„V případě takzvané druhé větve je třeba si uvědomit, že skutky v ní stíhané jsou kvantitativně i kvalitativně odlišné, než tomu bylo ve větvi první, a případná opatření soudu musí vždy vycházet z povahy dané věci,“ uvedla pro iRozhlas k nezajištění majetku Kottových a Ratha mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.

Zmanipulování tendrů za stovky milionů

Rath a Kottovi si podle státního zástupce domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Obžalovaní se podle spisu dopustili trestných činů přijetí úplatku, podplácení či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Spolu s bývalým hejtmanem a manželi Kottovými je v případu obžalováno ještě šest lidí, například generální ředitel stavební společnosti Metrostav Pavel Pilát. Tomu navrhuje státní zástupce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách.