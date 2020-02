V čem spočívá nebezpečí nového viru - jak lidem může škodit, a jak se může šířit?

Jedná se o úplně nový koronavirus, který svým chováním připomíná chřipku, ale s větším postižením plicní tkáně. Přenáší se vzdušnou cestou, pravděpodobně má svůj původ v živočišné říši a jeho nebezpečí spočívá ve vyvolávání zánětu plic. Protože je to virus, tak na něj nezabírají žádná antibiotika.

Ještě nejsme schopni přesně říct, jaký je jeho průběh, ale hlavní nebezpečí spočívá v postižení plic, především u osob, které jsou i jinak nemocné – to znamená třeba kardiaci, lidé s plicními problémy, nebo pokud jsou léčeni léky, které snižují imunitu.

Jakým způsobem se nákaza přenáší?

U všech podobných nemocí je to tak, že člověk vykašlává kapénky, ve kterých jsou viry přítomny. Přenést se třeba mohou poté, co se takto čerstvě dostanou na nějaký povrch, a člověk na něj sáhne a potom se dotkne obličeje nebo úst.

Hrozí velké nebezpečí, že se virus z Číny přenese do Česka?

Je to nepředvídatelné, protože lidé pochopitelně hodně cestují. Pokud vím, tak Čína učinila velmi přísná opatření u zdroje, tedy ve městě Wu-chan, je v podstatě odříznut přístup do města a z města. Takže by se to již šířit směrem ven šířit nemělo, ale je otázka, kolik nemocných uniklo ještě před těmito opatřeními. Takže možné to je, inkubační doba se pohybuje zhruba od dvou do 12 dnů.

Je Česká republika na takové nákazy připravena?

Připraveni samozřejmě jsme. Podnikli jsme opatření, která by měla rozšíření tohoto viru bránit, připravuje se na to hygienicko-epidemiologická služba. Koncovým zařízením, kde by ti lidé pravděpodobně byli umístěni, je Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Na Bulovce.

Máme zde vypracovaná pravidla pro kontakt s pacienty a pro jejich izolaci. Samozřejmě je vždycky aktualizujeme podle toho, o kterou nemoc se jedná. Postupy jsme proto aktualizovali také dnes a zítra by měl být ve Státním zdravotním ústavu k dispozici vyšetřovací set, který bude schopen během několika hodin určit, jestli se o tu nákazu jedná, nebo ne.

Dá se odhadnout, jak dlouho může trvat, než se podaří získat účinné protilátky?

To se vůbec nedá. U těchto virových onemocnění je to vždycky poměrně složité, záleží také na tom, jak dlouho epidemie trvá, jakého je rozsahu, až potom je možné začít s přípravou nějaké očkovací látky. Rozhodně si nemyslím, že teď to je na pořadu dne.

Co by měli lidé dělat, kdyby se sem ten virus přece jen dostal?

V tom okamžiku by byli varováni, aby nevyhledávali velká shromáždění osob, nákupní centra, kulturní akce. Otázkou je i nošení roušek, jak je to běžné v Asii. Především je ale důležitá důsledná hygiena jako mytí rukou.