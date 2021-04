Znovu se otevřou i školky, do kterých nastoupí předškoláci a mladší děti zdravotníků či dalších vybraných profesí. Návrat do škol se v pondělí může týkat přibližně 432 tisíc dětí, plyne ze statistik ministerstva školství. Od loňského vypuknutí epidemie půjde o třetí znovuotevírání škol. Nově se žáci budou povinně testovat na koronavirus.

Všechny školy se kvůli epidemii zavřely od 1. března. Výjimkou byly školy určené pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů. Část žáků se podle úterního rozhodnutí vlády vrátí do lavic od 12. dubna.

Při rotační výuce na prvním stupni základních škol se bude doma a ve škole střídat zhruba 523 300 dětí. Pro dalších 22 600 handicapovaných se obnoví prezenční výuka ve speciálních školách. K běžné výuce bez rotací se vrátí i všechny děti, které chodí do škol s prvním stupněm do 75 žáků. Takových škol je v Česku několik stovek a podle ředitele školy v Branticích na Bruntálsku Adama Šimůnka evidují kolem 20.000 dětí.

Školky se od pondělí znovuotevřou pro zhruba 106.300 pětiletých až šestiletých a asi 21 tisíc dětí s odkladem školní docházky. Vrátit se do nich ale budou moct i mladší děti, jejichž rodiče předloží potvrzení, že pracují jako zdravotníci, učitelé nebo třeba hasiči. Potomci rodičů těchto profesí budou mít výjimku i při rotační výuce na prvním stupni. V týdnu distanční výuky své třídy budou moct chodit na celý den do školní družiny a pobývat tam v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí.

Povinné testování

V pondělí a ve čtvrtek se ve školách bude povinně testovat neinvazivními antigenními samotesty na covid-19. Týkat se to nebude těch, kteří v posledních 90 dnech covid-19 prodělali, nebo jsou proti nemoci očkováni.

Testy se rozvážely do škol tento týden. Z manuálů ministerstva školství vyplývá, že pokud bude mít někdo pozitivní test v pondělí, bude muset domů a na přesnější PCR test. Pokud mu pozitivní test vyjde ve škole ve čtvrtek, bude muset do karantény celá jeho třída. Pokud PCR test pozitivitu jednoho žáka potvrdí, budou ho muset podstoupit i ostatní, kteří se s nakaženým potkali za poslední dva dny.

Všude ve školách budou podobně jako už dřív platit i další režimová opatření, jako je nošení roušek, používání dezinfekce nebo časté větrání. Roušky nebudou povinné ve školkách a pro mentálně postižené.

Od pondělí budou nově možné i skupinové konzultace pro nejvýše šest žáků z druhého stupně základních škol. Dosud byly možné jen konzultace individuální. Ty budou pokračovat ve středních školách. Pro přibližně 163 800 dětí se obnoví individuální výuka v základních uměleckých školách. Kolem 7200 žáků bude moct využít individuální konzultace v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

Ministerstvo uvažovalo navíc o skupinových konzultacích pro maturanty, nakonec to ale odsunulo. Podobně se oddálila i praktická výuka ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Obnovit by se mohla od 19. dubna, kdy se mají do lavic vrátit i mladší žáci na Děčínsku. Tam se kvůli epidemické situaci znovuotevření škol o týden odložilo.

Školy se kvůli covidu-19 poprvé zavřely loni 11. března. Po návratu všech do lavic v září se s výjimkou školek opět uzavřely v říjnu a listopadu. Po prosincovém uvolnění zůstala většina dětí znovu doma od ledna a zbytek od začátku března.