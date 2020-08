ON-LINE: V sobotu přibylo 197 případů. Proběhlo méně testů

aktualizováno 16.8.2020





V Česku přibylo v sobotu 197 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 96 méně než v pátek a zároveň je to druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. O víkendu však laboratoře dělají méně testů, a tedy i počty odhalených případů bývají nižší. Aktuálně nemocných je rekordních 5733. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 01:00.

Zdravotnice ukládá do boxu vzorky k otestování na nemoc covid-19 14. srpna 2020 v areálu Fakultní nemocnice Brno. | Foto: ČTK / ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Nejnižší denní nárůst potvrzených případů v tomto týdnu zaznamenalo ministerstvo v pondělí, kdy do statistik přibylo 140 nakažených. V úterý už jich ale bylo 287 a počet dále rostl až na čtvrtečních 330, což byla nejvyšší hodnota od 3. dubna. V pátek se denní nárůst zmírnil na 293 potvrzených případů. Z bezmála 20 tisíc nakažených od začátku epidemie covidu-19 v Česku se už téměř 70 procent z nemoci vyléčilo. Naopak 397 lidí s novým koronavirem zemřelo, z toho osm v tomto týdnu. Do Řecka letecky nakonec bez testu. Turisté ale stále cítí nejistotu Přečíst článek › U většiny nakažených má nemoc jen lehký průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 104 lidí. Stav 26 z nich je podle lékařů vážný. U většiny nakažených má nemoc jen lehký průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 104 lidí. Stav 26 z nich je podle lékařů vážný. Z jednotlivých regionů je situace nejhorší v okrese Frýdek-Místek, kde za posledních sedm dní přibylo téměř 35 nových případů covidu-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. S minimálním odstupem následuje Praha a Uherskohradišťsko. Nad 30 potvrzených případů nového koronaviru na 100 tisíc obyvatel za posledních sedmí dní je ještě na Klatovsku a severním Plzeňsku. V pondělí budou jednat epidemiologové O vývoji nemoci covid-19 v Česku budou v pondělí jednat epidemiologové a hygienici s premiérem Andrejem Babišem (ANO) během zasedání vládní rady pro zdravotní rizika. Společně posoudí plány na epidemiologická opatření související s koronavirem pro začátek školního roku. Vedle manuálů pro chod výuky by rada měla posoudit i podmínky pro fungování sportovních klubů či kulturních institucí. Rada bude diskutovat i o zkrácení doby karantény o čtyři dny na deset dnů, jak to podpořil premiér. Zavádějící čísla ministerstva budí strach. To je špatné, tvrdí zástupce cestovek Přečíst článek › Ministerstvo zdravotnictví by mělo v pondělí aktualizovat mapu okresů podle míry rizika nákazy, takzvaný semafor. Na mapě zveřejněné na začátku tohoto týdne jsou město Praha a okres Frýdek-Místek označeny zelenou barvou, tedy prvním stupněm ze tří, který značí výskyt nákazy bez přenosu nemoci v komunitě. Ostatní regiony Česka jsou bílé, tedy s nulovým, či zanedbatelným rizikem. Vyšší stupně rizika, tedy oranžový a červený, se v Česku zatím neobjevily.

Autor: ČTK