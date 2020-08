Denní nárůst potvrzených případů se už v úterý oproti pondělí zdvojnásobil. V pondělí evidovaly laboratoře 140 nových případů, v úterý 287.

V minulém týdnu ve všedních dnech se nárůst pohyboval od pondělních 209 až po pátečních 323 pozitivních testů, což byl třetí nejvyšší nárůst od začátku epidemie v Česku. V sobotu a neděli pak přírůstek nakažených klesl pod 200.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Nejpostiženějším regionem zůstává Frýdecko-Místecko, počet zaznamenaných případů covidu-19 za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel tam ale klesá. Zatímco podle pondělních údajů to bylo 82 lidí, podle posledních údajů ministerstva je to zhruba 59 nakažených.

Následuje Klatovsko se zhruba 49 případy a Praha s 33 případy. Přes 20 nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel mají ještě okresy Praha-východ, Příbram, Písek a Havlíčkův Brod. Za posledních sedm dnů není žádný nový nakažený jen v okresech Sokolov, Tachov, Jeseník a Bruntál.

V nemocnicích se podle posledních údajů k pondělí léčilo 131 pacientů, nejvíc od půlky května. Stav 24 hospitalizovaných hodnotí lékaři jako těžký. Nejvíce lidí s covidem-19 se v nemocnicích léčilo v první polovině dubna. Maximem bylo 437 hospitalizovaných k 9. dubnu. Ve druhé polovině dubna začaly počty pacientů výrazně klesat, od začátku června se pohybují v rozmezí zhruba od 70 do 130.

Některé české nemocnice už registrují zvýšený zájem lidí o testování na koronavirus, a to v souvislosti před cestou do Řecka. To nedávno kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy ne starší než 72 hodin pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska, opatření mělo platit od pondělí 17. srpna. Podle premiéra Andreje Babiše ale jeho řecký protějšek ještě dnes vyhlásí, že testy nebudou Češi potřebovat.