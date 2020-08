Prezident Miloš Zeman se v noci na dnešek podrobil v pražské v Ústřední vojenské nemocnici operaci zlomené pravé ruky. Operace proběhla bez problémů, prezidentovi byl do paže implantován titanový hřeb. Dnešní program prezidenta byl zrušen, z nemocnice má být hlava státu propuštěna o víkendu.

Český prezident Miloš Zeman | Foto: ČTK/Sznapka Petr

Operace podle kancléře trvala necelou hodinu, nyní již je na tom prezident tak dobře, že poobědval rybu s vařeným bramborem. "Co se týče programu pana prezidenta, zatím jsme se dohodli, že žádné změny programu nebudou," řekl Mynář. Dodal, že o případné úpravě programu se rozhodne poté, co bude prezident propuštěn do domácího ošetřování. Rekonvalescence by měla podle kancléře trvat šest až osm týdnů, prezident bude zřejmě nosit ortézu.