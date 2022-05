Zmatení řidiči i cyklisté. Pletou si cyklopruh a koridor, zjistil průzkum

Na silnicích i na sociálních sítích to chvílemi připomíná válku. Motoristé obviňují cyklisty z nedodržování zákona, v tom samém duchu jim to milovníci pedálů oplácejí. Dva nesmiřitelné tábory mají ale jeden zásadní problém – rezervy ve znalostech zákonů a dopravního značení. Ukázal to poslední průzkum agentury Kantar, který si nechala zpracovat iniciativa Dám respekt. Z něho vyplynulo, že jen malá část řidičů či cyklistů ví, jaký je rozdíl mezi cyklopruhem a cyklokoridorem.

Cyklista - Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír