Státu se zřejmě zalíbila myšlenka postupně pro kamiony zpoplatňovat silnice I. třídy po celé republice. S první vlnou přišel před dvěma lety, kdy bylo zpoplatněno 868 kilometrů „jedniček“. Krátce před letošními volbami pak ministerstvo dopravy v tichosti připravilo další vlnu. Oznámilo ji však až po všelidovém hlasování.

Tentokrát by se do státní kasy měly sypat peníze z dalších 380 kilometrů. Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Lukašíka projednal rezort tyto změny jak s kraji, tak i s Asociací krajů: „Základním kritériem výběru byly především dostatečné intenzity provozu, při kterých by náklady na zpoplatnění nepřesáhly 15 procent vybraného mýta.“

Kde se má nově platit mýto?



I/16 Mladá Boleslav – Řevničov

I/22 Klatovy – Vodňany

I/27 Plzeň – Klatovy

I/34 Havlíčkův Brod – Svitavy

I/38 Jihlava – Znojmo – státní hranice

Od rozšíření zpoplatnění na tyto komunikace si ministerstvo slibuje především to, že tranzitní doprava nebude preferovat nezpoplatněné silnice I. třídy na úkor zpoplatněných. „Dalším přínosem je navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. Konečnou podobu vyhlášky zveřejníme, až bude finální shoda na její podobě,“ dodal mluvčí ministerstva. To si od vyhlášky slibuje dodatečný výnos asi 400 milionů korun ročně.

Myšlenka se zamlouvá i horkému kandidátovi na post nového ministra dopravy, trutnovskému starostovi Ivanu Adamcovi (ODS). Dle něj je však zarážející, že ministerstvo přišlo s touto vizí krátce před parlamentními volbami. „Ministerstvo to mělo nechat na budoucí vládě. Je podezřelé, že toto připravované zdražení současná vláda před lidmi tajila. Nicméně by kamiony měly na jedničkách, které ničí, mýto platit. Ale nemám zatím data, o která se ministerstvo v tomto případě opíralo,“ uvedl Adamec.

Z pěti chystaných nových úseků se dva přímo týkají Kraje Vysočina. Tam počítají i s možností, že někteří dopravci budou chtít nově zpoplatněné úseky objet. „Nemůžeme popřít, že to jistě ze začátku bude nápor na naši regionální síť. Nicméně již v minulosti se ukázalo, že sice při takovýchto opatřeních řidiči hledají náhradní trasy, ale nakonec se vždy vrátí na hlavní tahy,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Dražší doprava, dražší zboží

Návrh novely kritizují sami dopravci. Podle nich mýto v konečném důsledku zaplatí běžný spotřebitel. A to na zvýšené ceně zboží, kterou při vyšších nákladech na dopravu dopravní firmy zohlední. „Zpoplatnění dalších kilometrů se jistě promítne do koncových cen. Komplikuje nám to život, kdy nakonec bude bit i koncový spotřebitel. Na druhou stranu doufáme, že nám naopak vyjde ministerstvo dopravy vstříc v jiných otázkách, například u plynových pohonů automobilů,“ reagoval mluvčí sdružení nákladních vozidel a kamionů Česmad Martin Felix.

Toho doplnil i tajemník Česmadu Jan Medveď: „Je to pro nás sice nepříjemné, protože tam mohou být lokální dopravci nebo řemeslníci, kteří si dosud vystačili bez mýta, ale vždy jsme říkali, že mýto slouží pouze k výběru peněz a ne regulaci,“ dodal Medveď. Česmad každopádně ještě očekává jednání o této novele s novou vládou.