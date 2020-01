Hamšík přestupuje do Teplic

Bude to už osm let, co fotbalové Teplice na Silvestra vydaly článek: Hvězda Neapole, slovenský záložník Marek Hamšík, nabírá směr Stínadla. Zprávu ihned převzaly tuzemské deníky, slovenské bulváry, zmínky se objevily na italských serverech. Povedený vtípek, kterému na věrohodnosti přidala nejen podoba tiskového mluvčího Martina Kovaříka s Hamšíkem, ale i výborné herecké výkony tehdejšího sportovního manažera Pavla Verbíře, sekretáře Jana Skýpaly či obránce Tomáše Vondráška, se stal hitem internetu.

„Dodnes je na našem YouTube nejsledovanější. Občas se na klip mrkneme a zasmějeme se,“ přiznává Kovařík. A jak vše vzniklo? Hlavně tu byla ona podoba, díky níž dostal mluvčí přezdívku Hamša. „Napadlo mě, že bychom měli připravit nějakou silvestrovskou taškařici.

Pavlu Verbířovi se do natáčení moc nechtělo, pak se ale bavil nad komentáři. Slováci fórek moc nepochopili, brali ho jako urážku. Italský server Corriere dello Sport však jen chválil,“ vybavuje si. Jestli se vše dostalo k Hamšíkovi, ovšem netuší.

Jak je důležité míti kliku

Nejlepší český dálkový lyžař Stanislav Řezáč si na nedostatek extrémních zážitků během své bohaté kariéry nemůže stěžovat. A neminuly ho ani na Silvestra. V roce 2006 se rozhodl, že se zúčastní Vassaloppetu v Číně. A nápad strávit poslední a první den v roce v říši středu se mu vyplatil. I když vše začalo smolně.

„Na místo jsem dorazil v pohodě, ale moje lyže a ani zavazadla ne,“ uvádí do děje Řezáč. Ještěže mají lyžaři dobrou partu. „Zachránil mě jeden kamarád. Udělal dobrý skutek, za který byl náležitě odměněn. Když mi půjčoval oblečení, zabouchly se mu dveře od pokoje. Takže stál na chodbě jenom ve slipech,“ vypravuje s úsměvem.

Dveře se sice otevřely, Řezáč ale stále neměl kompletní výstroj. „Norové mi půjčili rukavice. Když jsem si pro ně šel, tak mi zůstala klika jejich dveří v ruce,“ vypichuje další (dobré) znamení. U soupeřů totiž získal respekt. „Zírali, jak velkou mám sílu. Mysleli si, že jsem pořádně namakaný,“ doplnil.

Vlastně ještě jednu věc je nutné zmínit. Lyžař z Jablonce ve vypůjčené výbavě závod vyhrál.